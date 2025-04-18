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「為自由」華裔學人移民美國 如今「沒安全感」想回國

華人科研工作者：昔為自由來美 今因安全想回中

記者邵敏／洛杉磯報導
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治安日益惡劣，華人覺得洛杉磯已逐漸失去往日的光環。（記者邵敏／攝影）
治安日益惡劣，華人覺得洛杉磯已逐漸失去往日的光環。（記者邵敏／攝影）

華人離鄉背井移民海外，每個人都有各自的原因。對於王先生一家來說，幾年前離開上海的最大理由是，新冠疫情的封鎖政策讓他們強烈感受到「不自由」；但如今，洛杉磯日益惡化的治安環境，又讓他們萌發去意，「生活在這裡沒有安全感。」

住在洛杉磯縣亞凱迪亞的王先生，最近家中玻璃窗被人惡意砸壞，事發時一家人都在窗邊，險些受傷，讓他十分不安。「我最初以為是槍擊，萬一被槍打中，正中胸部就死掉了，救都救不回來。怎麼會有人直接對著別人家的窗戶攻擊？」

華人家中玻璃窗被砸，讓一家人十分不安。（受訪者提供）
華人家中玻璃窗被砸，讓一家人十分不安。（受訪者提供）

相比中國的治安環境，王先生認為洛杉磯目前的狀況十分糟糕，「我好像沒有什麼安全感，以前在國內，特別是在上海這種地方，安全性很高，晚上走在路上不會害怕，也不會發生被人攻擊的事。」

幾年前，王先生離開中國，正值新冠疫情全面爆發期間。上海一度封城，嚴格的封閉式管理讓他感到不安。加上妻子有意長期留在洛杉磯做科研，為了一家人團聚，王先生放棄了中國穩定的工作來到美國。然而，新的國度並沒有他想像中那麼美好，「住久了，就會慢慢發現很多現實問題，尤其是安全得不到保障，這一點非常重要。」

這位華人科研工作者在洛杉磯居住幾年，一直主動融入當地生活，平時努力工作，周末參加義工活動。但現實狀況讓他覺得，洛杉磯已逐漸失去往日光環。「這幾年我不敢去市中心，害怕車被砸，更害怕滿地的流浪漢、罵街的精神病患者。我曾以為遠離城區會安全些，但這次家中窗戶被砸，徹底讓我失望。」

王先生提及，自己居住的公寓樓門口，去年就發生三次車窗被砸案件，「鄰居的特斯拉汽車，同一扇車窗兩次被砸，附近的華人超市，也經常發生類似案件。」他周末帶著孩子去海邊玩，遇到當眾吸大麻的人，這些都是他無法忍受的現狀。

這位華人新移民還提到，他們夫妻倆申請傑出人才移民，等待綠卡已長達14個月，最近幾天才收到移民局回復，顯示案件還在安全審查階段。漫長的過程讓王先生失去耐心，「以前沒有這麼長，現在新政府上台，審核時間越來越久。」這位科研人員明確表示，對川普移民政策不滿，「他為了實現控制非法移民的承諾，現在把合法移民的審核也大大拖延。」

諸多因素都在加速這位新移民回國的強烈願望，他說家鄉還有年邁的父母需要照顧；他在美國的這段時間接觸很多華人，發現人們背井離鄉來到這里，但生活拮据，老無所依。王先生還提到一個驚人的現象，身邊不少背景相似的科研人員，最近一段時間都在考慮回國，「中國的招聘條件現在非常豐厚，美國對我們已經沒有吸引力。」

非法移民 洛杉磯 華人超市

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