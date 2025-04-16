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4名中國留學生簽證被取消 控ICE非法終止SEVIS

洛杉磯訊
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四名中國留學生簽證突然被取消，提告當局此舉非法，要求立即恢復簽證。 (示意圖，取自Unsplash.com網頁)
四名中國留學生簽證突然被取消，提告當局此舉非法，要求立即恢復簽證。 (示意圖，取自Unsplash.com網頁)

四名中國留學生11日向加州北區法院提告，稱突然終止他們的SEVIS（學生與交流訪問者資訊系統）身分和F-1簽證是非法的，要求立即恢復簽證。

據newindiaabroad等多家媒體報導，這些華人學生分別是是陳卓爾（Zhuoer Chen，音譯）、俞夢城（Mengcheng Yu，音譯）、歐陽嘉榮（Jiarong Ouyang，音譯）和郭歌西（Gexi Guo，音譯）。本案被告是美國國土安全部部長諾姆(Kristi Noem)、美國移民暨海關執法局（ICE）代理局長李昂(Todd Lyons)。

留學生在訴狀中提出，今年4月，ICE突然非法終止原告及全美眾多學生的SEVIS，盡管原告遵守移民法規，學業紀錄良好，且在適用情況下，已駁回先前的任何法律問題。這些終止行為未經通知、聽證或法律依據，違反「行政程序法」、美國憲法第5修正案和平等保護條款、以及長期以來的政策。

四名被取消簽證的留學生，其中陳卓爾是柏克萊加大（UC Berkeley）建築學碩士生，將於下月畢業。陳卓爾2017年從中國來到美國，曾在南加大學習土木工程，並在柏克萊加大繼續攻讀建築學研究生學位。俞夢城是卡內基美隆大學(CMU)教育科技與應用學習科學專業碩士生，她在中國出生，自16歲起就居住美國，畢業於巴德學院（Bard College）和紐約大學，之後進入卡內基美隆大學，將於今年8月畢業。

歐陽嘉榮是中國公民，辛辛那提大學（University of Cincinnati）統計學博士生，通過優異的學術成績一直保持F-1學生身分。歐陽嘉榮加入此次訴訟，抗議美國國土安全部非法終止其SEVIS紀錄的行為，因此舉危及他的學業、養家能力以及未來在美國的職業機會。郭歌西同樣也是來自中國的留學生，2022年12月獲哥倫比亞大學應用分析碩士學位，以合法F-1身分居住美國，他參與這項訴訟，挑戰對SEVIS紀錄的任意非法終止。

四名留學生在訴狀中指出，ICE廣泛終止國際學生的SEVIS，影響全美數百甚至數千名學生，無論這些學生是否有任何不良移民或犯罪紀錄。當局沒有事先發出警告的突然行動，在校園內造成普遍恐慌，許多人仍留在美國，卻不知自己的合法身分已被悄悄剝奪。

訴狀中描述華人留學生的品行，稱他們遵紀守法，學業良好，為學校和社區做出貢獻，從未被判任何罪行，也沒有涉及危害公共安全或國家安全的行為。訴狀提到，四名留學生中，有幾人曾與執法部門有過接觸，但指控都被駁回或撤銷。其中一名留學生曾涉嫌與朋友發生肢體衝突被捕，但最終沒有受到任何刑事指控；另外一名學生曾涉嫌家庭糾紛被捕，但從未被定罪，指控也已撤銷。其他幾名留學生沒有不良紀錄。

學生在訴狀中表示，新罕布夏州（New Hampshire）地方法院批准「臨時限制令，禁止國土安全部對一名博士生強制執行SEVIS終止令」，他們受到鼓勵並決定提告，「新罕布夏州法院的裁決表明，ICE行動的廣泛性和非法性，需立即在全系統範圍內實施司法救濟。」

關於4名中國留學生對美政府提告，美駐華使領館官方微博14日在社交平台引述美國務卿魯比歐（Marco Antonio Rubio）的談話，強調「美國簽證是特權，不是權利，是留給那些讓美國變得更好，而不是給試圖從內部摧毀美國的人。」

中國留學生 簽證 柏克萊加大

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