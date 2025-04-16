與女友口角鄰居報警留紀錄 洛中國留學生恐遣返

全美各大學的國際學生，可能面臨學生簽證被吊銷風險。（取材自南加大網站）

南加大（USC）中國留學生 的學生簽證 被吊銷，只因為這個。在南加大讀研究生的中國留學生小楊日前發現自己學生簽證被吊銷，面臨被遣返的境地。其律師鄧洪表示，小楊同學去年因和女友發生爭執時被鄰居打電話報警，雖然沒有被起訴但留下逮捕紀錄，觸發學生簽證被吊銷。

鄧洪表示，楊同學去年和女友發生爭執時講中文太大聲，且有一些肢體推搡動作，被鄰居聽到誤以為小楊家暴女友，警察隨後將其逮捕。最後此案檢察官判定不起訴，去年年底小楊拿到法院文件讓其可自由進出。但是今年年初小楊突然收到學校不讓其上課的通知，才發現自己的I-20已被吊銷， I-20是美國學校提供自費留學生申請簽證(F-1 Visa)時的入學證明文件，也有人稱之為入學許可。

小楊表示，他沒有收到相關I-20被吊銷的通知，但學校說，一個月前移民局已發通知他的I-20被吊銷。隨後小楊去系統檢查，發現他的I-20的確被吊銷，現在面臨被遣返的境地。

鄧洪表示，每個招收外國學生的學校都會有固定的移民局聯絡官，聯絡官會定期在系統裡查看學生有無上課，學校以往可用學生不來上課或非法打工為由吊銷學生簽證。但是現在負責管理學生簽證的國土安全局由國務卿 辦公室指揮，國務卿魯比歐(Marco Rubio)日前表示已吊銷300多個外國學生簽證。只要認為留學生對美國國家安全構成威脅，如一些敏感專業或政治傾向都會觸發簽證被吊銷危險，同時那些有犯罪紀錄的留學生也是目標人群。以往被定罪的留學生，如不是重罪且不離境，留在美國進行身分轉換還是有機會拿到合法身分。但是，現在只要是被逮捕，沒有被定罪和起訴的留學生也面臨學生身分被吊銷的風險。

他說，川普上任後簽署多項行政命令賦予國務卿吊銷任何非美國公民簽證和綠卡的權利，且非美國公民人士只要被警察逮捕就可驅逐出境，無需等定罪。加州作為庇護州，警局不會主動提供相關資料給移民局，但是所有逮捕記錄都會存在國家犯罪信息中心（National Crime Information Center，簡稱NCIC)，這是由FBI管理的。現在國務卿辦公室可根據信息中心記錄，直接通知移民局吊銷其學生簽證，且只以電郵形式通知學生且不會事先告訴學校。

鄧洪提醒那些被逮捕過的留學生現在千萬不要出國，且一定要留意自己申請學生簽證的電郵是否有收到相關郵件，同時保留被逮捕後相關的檔案文件。一旦收到身分被吊銷的郵件可馬上聯繫律師，看是否有辦法證明案件沒有被起訴和定罪，重發其學生簽證，如果不行還可訴訟。