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南加規模5.2地震 居民收預警 未傳重大災情

洛杉磯訊
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南加地區居民收到來自地質調查局的地震警報。（圖／居民提供）
南加地區居民收到來自地質調查局的地震警報。（圖／居民提供）

加州聖地牙哥縣（San Diego）14日發生規模5.2強震，雖然震感強烈，但目前並未傳出重大災情。

據美國地質調查局（USGS），地震發生於上午10時8分，震央位朱利安（Julian）南方約2.5哩。地震發生在艾辛諾斷層帶（Elsinore Fault Zone），前一日已有規模3.3的地震。地震學家露西瓊斯（Dr. Lucy Jones）表示，14日地震發生後，當地出現數起小型餘震。

瓊斯指出，這次地震不太可能造成建築結構性損壞，「除非結構本身就很差的建築。」艾辛諾斷層被稱為聖安德里斯斷層（San Andreas Fault）的「小姊妹」，平均每年約發生一次規模4.0地震。

在朱利安小鎮經營「溫馨爐邊」（Warm Hearth）的翠西（Tracy）表示，當時感覺好像有東西撞擊建築物，店裡的東西掉了一地，確實讓人嚇一跳，不過尚未看到明顯損壞。

朱利安消防局一名接線員指出，地震後尚未收到任何災情或求救電話，僅形容為「晃得很厲害」；縣警局與地方警局亦表示尚未收到重大災情通報。在震央附近經營朱利安咖啡館與烘焙坊（Julian Cafe & Bakery）的業主Riley Ozuna表示，有幾個杯子掉到地上，但一切都還好。

地震期間，聖地牙哥市內吊燈擺動、貨架搖晃，甚至遠至洛杉磯地區的居民，也有感受。朱利安小鎮以蘋果派與烘焙坊聞名，平時是熱門觀光景點。

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