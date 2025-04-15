華人返中定居轉讓槍枝 須透過有照經銷商辦妥正規手續

治安不靖華人近年紛紛買槍保家護院，轉手需辦好過戶手續，確保買賣雙方都合法，避免後患。（記者楊青／攝影）

景氣不佳、治安不靖，加上美中兩國關係交惡，洛杉磯部分華人決定離美返中，處理財產時才發現槍枝轉讓不是個小問題。

亞凱迪亞 劉先生表示，他家小兒子今年6月大學畢業，三個孩子都有了著落，所以他和太太考慮再三，決定今年夏天返回中國長期定居。這段時間開始陸續處理財產，卻發現家裡好幾把槍處理起來遠比想像困難。劉先生說，這些年治安不好，他陸續買了手槍、長槍好幾把，還有骨董槍，既然不能帶回中國，本來打算半價處理給朋友，朋友也很高興撿到便宜。沒想到朋友交了錢拿了槍，沒幾天要回來退貨，因為害怕自己這樣是非法買槍。

聽朋友提醒，劉先生特別到厄普蘭（Upland）一家執照槍店問詢情況後，才知道事情確實不是他想像的那樣簡單。槍店工作人員告訴他，槍枝轉讓給別人在加州 合法，但必須通過持有執照的槍枝零售商或經銷商，或有專門執照的槍枝教練，辦妥手續，完成正規程序，槍枝轉讓才算合法，轉讓人和受轉人避免刑事責任。

按照槍店執照人員指點，劉先生和他的朋友拿著那些槍枝一起到槍店，由擁有執照的專業人員幫忙辦理過戶手續。劉先生和他的朋友都被要求出示本人的兩張身分證，填寫ATF4473表格。劉先生的朋友因安全持槍證（Firearm Safety Certificate, FSC）已超過5年期限，被要求現場重新考試，全部30道題目，8道題為錯誤上限。未能過關就需要重考，考試沒有時間限制，但考題不會重複。

劉先生的朋友現場繳付29美元考試費。順利通過後，獲得由加州司法廳頒發的安全持槍證，上面顯示生效日和有效期。

槍店工作人員告訴劉先生的朋友，他符合受轉槍枝的基本門檻，有資格獲得槍枝，需交10美元槍枝過戶費。原來登記在劉先生名下的槍枝序號主人，轉為劉先生的朋友。雙方簽字後，獲槍者還需要打指紋（右手拇指紋）。執照工作人員告訴劉先生的朋友，回家等待，10天之後可以取槍，期間，他們會將指紋信息輸入美國聯邦調查局的資料庫進行背景調查。

按照加州司法廳槍枝轉讓和過戶法規，凡是有重罪紀錄，或有精神病治療紀錄（5150，即曾被精神治療中心觀察72小時）人士，申請擁有槍枝將被否決。