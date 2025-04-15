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過世老兵槍枝成配偶棘手遺產 求助正規槍店

記者楊青／洛杉磯報導
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洛杉磯華人瑜伽老師李女士的老兵先生過世，身後留下多把槍；讓對槍不感興趣的李女士，不知所措。

「我打算將部分留給兒子，部分轉讓給朋友，部分免費送給先生的生前好友，他們也是越戰老兵」，李女士先夫生前對槍枝情有獨鍾，長槍、手槍都不少，直到生命最後，還經常把玩多年珍藏的槍，但遺憾的是，先生從來沒有告訴太太日後怎麼處理這些槍，以至先生一走，李女士傻了眼。

「很多人給我出主意，教我怎麼處理，但幾乎每個人的說法都不一樣」，李女士最後決定到正規槍店問個究竟。

聖伯納汀諾縣厄浦蘭市（Upland）一家執照槍店告訴她，各州槍轉讓法規不同。在加州，大多數槍轉讓（包括私人交易），必須透過持牌經銷商使用經銷商銷售記錄（DROS）流程完成轉讓。該過程包括受轉讓人需等待10天，確定沒有犯罪紀錄和精神病史，包括加州刑法29805條所列的輕罪或重罪，沉迷使用麻醉藥品，被禁止購買、擁有或持有槍或彈藥的人，因精神狀況導致的家庭禁制令/保護令、以及未成年時犯罪而導致的禁制令，與槍有關和酒後駕駛重罪的駕駛紀錄，均可使槍枝轉讓受阻。

槍枝執照經銷商表示，加州槍枝法規定，某些直系親屬（父母/成年子女、祖父母/成年孫子女、配偶與已登記同居伴侶）可以進行合法槍枝的無紙化轉讓，也就是轉讓槍枝不必經過持牌槍枝經銷商，也不需要對接收者進行背景調查。轉讓人只需將槍交給受讓人即可，但必須在移交後30天向加州司法廳提交報告，如果槍枝是手槍，接收者必須在接收前獲得手槍安全持槍證（FSC）。 槍枝贈與人需要提供的資訊很簡單，姓名、身分證明、電話號碼以及槍枝資訊和接收方資訊即可，以便有關部門在需要時，可以聯繫到雙方。加州司法部設追蹤槍枝所有權系統，資訊必須如實填寫。一般來說，民眾30天內購買的手槍不得超過一把，但槍枝轉讓不受此限制。

非直系親間的槍枝轉讓不得豁免，比如繼子女/繼父母、兄弟姊妹、阿姨、叔叔或表兄弟姊妹間的槍枝轉往，手續等同大眾。

加州 司法部 洛杉磯

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