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洛杉磯凶案地改建豪宅 5000萬美元求售

記者啟鉻／洛杉磯報導
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比佛利山莊夢幻超級豪宅降價出售。（Mansion Global截圖）
比佛利山莊夢幻超級豪宅降價出售。（Mansion Global截圖）

加州洛杉磯一座夢幻超級豪宅近日重返市場，美國經典情景喜劇「歡樂滿屋」（Full House）的創作者富蘭克林（Jeff Franklin）打造的比佛利山莊奢華綠洲，降價至5000萬美元。令人關注的是，這座豪宅興建地點50多年前發生過一起聳人聽聞的謀殺案。

這是一座超級豪宅，擁有後院岩洞、環形漂流河與35英尺滑水道，這次定價較比2022年最初的8500萬美元已減少超過40%。此外，這棟豪宅曾短暫對外出租，月租金高達25萬美元。

名導波蘭斯基 曾是租客

然而，豪宅所在土地背後的歷史卻並不單純，這裡曾是1969年轟動一時的「曼森家族謀殺案」（Manson Family murders）案發地。當年，知名女星蒂特（Sharon Tate）與四名友人慘遭殺害，當時這棟宅邸由音樂製作人梅爾徹（Terry Melcher）擁有，後來租給蒂特與其丈夫、著名導演波蘭斯基（Roman Polanski）。1990年代中期，舊宅被開發商拆除，富蘭克林後來購入這片土地，並著手打造自己的夢想家園。

富蘭克林最終決定將開發商部分建造的房屋拆除，並與素有「豪宅之王」之稱的建築大師蘭德里（Richard Landry）合作，打造一棟專屬於自己的頂級住宅。新建豪宅於2006年完工，並成為富蘭克林近20年來的主要居所。

歐亞融合 「像反派巢穴」

這座2萬平方英尺的超級豪宅被命名為「安達路西亞別墅」（Villa Andalusia），融合了西班牙安達路西亞風格與南亞元素。蘭德里表示，這種設計挑戰充滿趣味，而負責銷售的房產經紀布勞爾（Adam Brawer）則將其比作一座「宮殿」。富蘭克林本人則表示，這座豪宅的內部融合了他對歐洲建築與亞洲文化的熱愛，同時精心設計，以最大化加州的生活方式。

豪宅從內向外可觀無盡美景。（Mansion Global截圖）
豪宅從內向外可觀無盡美景。（Mansion Global截圖）

豪宅內設施極致奢華，包括木質鑲板的撞球與撲克室，以及一座大型水族箱，隔開起居室與餐廳，且水族箱內的魚群也包含在房產出售範圍內。房產經紀布勞爾笑稱，這裡感覺就像007電影中反派的巢穴。建築風格仿若來自過去的某個時代，但內部設備卻完全現代化，具備2025年的所有智慧功能。

後院綠洲 2座泳池6道瀑布

富蘭克林對這塊土地最為滿意的，除了壯麗的景觀，還有寬敞的占地，讓他得以發揮創意，打造一座獨一無二的後院綠洲。這座後院設有兩座泳池，一座淺水池與一座無邊際泳池，兩者透過環形漂流河相連。每座泳池皆配備獨立的熱水按摩池，其中淺水池的按摩池隱藏在三道瀑布後的岩洞內。

後院設有兩處泳池。（Mansion Global截圖）
後院設有兩處泳池。（Mansion Global截圖）

此外，35英尺長的滑水道直通另一座瀑布，全宅共有六座瀑布，並配有錦鯉池、火坑與水中吧台。設計師蘭德里說，「這是我們設計過最令人興奮的泳池之一。」

富蘭克林在打造這座擁有九間臥室、18間浴室豪宅時，特別考慮到舉辦大型聚會的需求。宅內設有多間酒吧、遊戲室與家庭影院，且多個生活空間均可直接通往戶外。此外，宅邸擁有兩座車庫其中一座為地下車庫，與一個大型車道，最多可容納20輛車。

豪華家庭影院。（Mansion Global截圖）
豪華家庭影院。（Mansion Global截圖）

現年70歲的富蘭克林於1987年創作了經典情境喜劇「歡樂滿屋」，並擔任製作人至1992年。他在2016年為Netflix打造了續集「Fuller House」。

此外，富蘭克林曾擁有舊金山那棟作為「歡樂滿屋」中Tanner家外景拍攝地的房屋，並與設計師蘭德里合作翻修，最終於2020年出售。如今，他決定將這座比佛利山莊的夢幻豪宅再次推向市場，期待下一位買家能夠欣賞它的獨特魅力。

加州 比佛利山 租金

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