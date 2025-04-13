南加工業地產市場 恐因關稅戰陷入寒冬

川普關稅政策間接影響各行各業。（取材自NBC電視台畫面）

洛杉磯時報報導，川普（Donald Trump）關稅 措施，恐使南加州 龐大的工業地產市場陷入寒冬。若廣泛的關稅措施生效，預計洛縣港口的倉庫需求將下降，可能損害這個全球最大工業地產市場之一的經濟活力。目前由於各產業等待關稅是否會按照川普宣布的稅率進行，抑或透過談判趨於緩和，用於收集和分銷進口商品的建築租賃業務暫時放緩。

空置率升 新工程減緩

川普9日暫時對大多數國家緩徵關稅90天，但對中國進口商品關稅提高至145%。分析師岡德沙姆（Jesse Gunersheim）表示，若關稅導致進口量如智庫「稅收基金會」（Tax Foundation）所預測的下降25%，將對工業地產市場產生嚴重負面影響，空置率上升，新建工程減緩。他指出，許多企業主對擴展新空間持謹慎態度，因他們不知關稅將如何影響需求。一般通過區域倉儲運輸的進口商品，包括電子消費品（如電視和電腦）及服裝（衣服、鞋類）等。

「這些關稅都會落實嗎？有些是否會在談判中被調降？這些關稅會持續多久？」身為房地產數據提供商CoStar市場分析資深總監的岡德沙姆說，這種不確定性對業務不利，也不利決策。

川普對全球實施10%全面關稅，對部分亞洲貿易夥伴加徵關稅，經濟學家認為，洛杉磯地區經濟主要推動力之一，貿易，可能會遭受嚴重打擊。這些關稅包括對日本提高24%，對韓國25%，對中國145%。加拿大和墨西哥被排除於基本關稅與額外關稅外，可能緩解雜貨零售店影響。

稅收基金會表示，關稅將使2025年進口額減少超過8000億美元，降幅25%。分析師表示，盡管只有貨物貿易會直接受關稅影響，但間接影響是廣泛的，包括房地產。Rexford Inustrial Realty Inc.營運長克拉克（Laura Clark）表示，南加 州是全球第四大工業地產市場，僅次於全美、中國與日本。

這家洛杉磯房地產投資信託公司在南加州擁有並經營425處工業地產，總面積超過5000萬平方呎，租戶包括批發商、製造、倉儲和運輸、零售貿易和建築等企業。克拉克表示，宏觀經濟的不確定性可能是租戶面臨最大挑戰，如今市場非常動盪，消息可能不斷變化。「目前仍尚為時過早，無法判斷租戶如何應對及他們決策是否有所改變。」她說。

對業主來說，這種不確定性出現在地區工業地產市場需求較去年有所回升之際，算是個好消息。克拉克說，包括航太、電動車、國防、製造及第一哩和最後一哩消費品配送等多個領域，對工業建築需求強勁。「我們還看到建築業強勁增長。」她說，這集中在建造更多住房，及重建1月份野火摧毀洛杉磯建築需求開始增加。

不確定性 致租賃延遲

根據房地產經紀公司JLL最新報告，2024年南加州新工業地產完工率達到10年來最低點，導致空置率下降，租金上升，「替下一次周期性增長奠定基礎。」然而該公司也表示，經濟增長預測「無法捕捉川普政策的波動性與不可預測性，因關稅變化時間與對經濟影響受制於政治因素，對全球增長及許多經濟體增長的影響必然是負面的，但我們無法估算其規模。」

隨著關稅上升和不確定性增加，企業也放慢進口商品訂單，JLL南加州研究資深總監范大衛（David Fan，譯音）表示，客戶在決定是否進行批發採購需更長時間，批發商至少會將部分額外成本轉嫁給客戶。「然若關稅能實現政府提高美國製造業回流的目標，長期來看對工業地產行業也可能是積極的，」房地產研究機構CommercialEdge分析，「但短期內，關稅的不確定性將導致租戶延遲租賃決策。」