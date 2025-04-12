「不給錢就遣返」 河濱男遇移民敲詐 勒索女被逮

河濱縣一名女性威脅受害男子，若該男子不支付指定金額，就要讓他被遣返回國。（ChatGPT生成）

河濱縣（Riverside county）一名男子因其移民 身分遭人威脅，被勒索超過10萬美元。警方指出，這起案件是一場針對其移民的敲詐陰謀。

河濱縣警長辦公室11日發布公告，一名女性威脅受害男子，若該男子不支付指定金額，就要讓他被遣返 回國。河濱縣警方於3月4日接獲報案，並由幻象莊（Rancho Mirage）特別執法小組展開調查。

經調查後，警方鎖定43歲、住在Hemet地區的女子洛佩茲（Yvette Lopez）為主要嫌犯。3月25日，警方在Bob Hope Drive 32000號街區發現洛佩茲，並當場將她逮捕，過程中未發生任何衝突。

當時與洛佩茲同行的67歲女子Bertha Gasso也被警方一併逮捕。警方表示，兩人都因為涉嫌勒索等多項竊盜相關罪名移送辦理。警長辦公室的聲明指出，「由於涉案金額龐大，警方將向河濱縣地檢署申請加重處罰，列為白領犯罪（white collar crime）處理。」

河濱縣警長辦公室發言人Bryan Whitley表示，「我們鼓勵民眾保持警覺，若發現任何可疑行為，請立即報警。如果你或你身邊的人正遭受威脅或脅迫，請不要猶豫，儘快聯繫執法單位。勒索是一項嚴重罪行，沒有人應該因恐懼或壓力而被迫交出辛苦賺來的金錢。」

警方呼籲，若民眾掌握其他相關訊息，可聯繫特別執法小組的Paull警員，電話760-836-1600。