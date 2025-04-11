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小學生涉國安？自稱聯邦探員進入洛杉磯學區被拒

編譯陳盈霖／綜合報導
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洛杉磯聯合學區總監卡瓦略對聯邦探員試圖進入校園感到憤怒。（FOX 11）
洛杉磯聯合學區總監卡瓦略對聯邦探員試圖進入校園感到憤怒。（FOX 11）

洛絲FOX 11電視台報導，本周稍早，自稱國土安全部（Homeland Security）探員試圖進入洛杉磯南部佛羅倫薩-法爾斯通（Florence-Fireston）社區Lillian Street和Russell兩所小學，洛杉磯聯合學區（LAUSD）總監卡瓦略（Alberto M. Carvalho）表示憤怒，「若我今天不為那些面臨困境的人奮鬥，我將是偽君子。40多年前我以移民身分來到這個國家，也曾面臨類似情況。」

卡瓦略表示，來訪者表明不是移民暨海關執法局（ICE）探員，而是國土安全部人員，並詢問有關四名學生具體問題。這些學生從一年級到六年級不等。「我為我們工作人員感到驕傲，他們完全按照我們訓練的程序面對他們。」

學區於4月7日給Lillian Street小學的訊息表示：「今天早些時候有兩名自稱聯邦機構代表來辦公室，在遵循學校指示後，學校管理人員拒絕讓他們進入，且要求他們離開。我們再次強調學區對所有學生福祉和教育的堅定承諾。我們的網站lausd.org/weareone全天候提供相關學區政策，幫助大家了解本身權利。」類似訊息也發送給Russell小學，其他學校也發送預防性通知。

卡瓦略10日在記者會上表示，「當我17歲時以無證移民者來這個國家，教育讓我感到不安。」「我感到困惑的是，為什麼小學生會對國家安全構成威脅，以至需國土安全部派遣人員到校。我會毫不猶豫冒著失去工作的風險，就像我在東海岸所做的一樣來保護學生。沒有司法令狀，任何聯邦機構都沒權限。」他表示，「學校是學習的地方，不是恐懼的場所，我與兩位校長談過，他們都感到恐懼，但展現令人難以置信的勇氣。」卡瓦略並指出「我無法確認他們是否為ICE或國土安全部探員，這不重要，我知道全國各地機構已被授權與ICE合作。所以若探員自稱是某機構成員，且試圖直接接觸學生，這種行為是可疑的。」

今年1月，在川普（Donald Trump）第二任總統任期後，先前限制ICE在某些地點（包括學校和教堂）執行突擊的措施被取消。為此洛杉磯聯合學區開始發放「紅卡」（red cards），也稱為「了解您的權利」（Know Your Rights）卡，替學生及家庭提供被移民官員接觸時應採取的行動相關資訊，學校警察也加強保護職責。當時代理警察局長皮薩澤維奇（Aaron Pisarzewicz）聲明稱「洛杉磯學校警局（LASPD）將不會協助或參與移民合規檢查、移民執法活動與ICE相關行動。」

根據維基百科，國土安全部負責美國內政事務，包括境內的邊境管制、情報統籌、緊急應變、防止恐怖活動以及移民事務等。 另外負責保護美國總統等重要政要的特勤局，亦屬於該部。

而移民暨海關執法局是美國國土安全部下屬的一個執法部門，2003年因應反恐而成立。主要負責是識別、調查和處置美國移民、海關領域的違法犯罪活動，例如處理和遣返非法移民、走私、販賣等案件，總部位於華盛頓特區。

延伸閱讀：

閱報秘書╱國安部VS.移民局

非法移民 國土安全部 學區

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