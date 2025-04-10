每月護理費高達9000元 教你用房屋淨值支撐養老支出

安養設施示意圖。（pexels截圖）

隨著人口高齡化，全美許多家庭都在為長期老年護理的費用而煩惱。面對未來的諸多不確定性，提前進行財務規畫至關重要，運用房屋淨值來支付護理費用是選項之一，而且運用方式多元，可視個人財務狀況安排。

目前美國人口約3億4000萬人，65歲以上老年人口達5800萬人，占總人口的17%。在加州 ，這一比率約15%，大約600萬人。根據聯邦疾病管制暨預防中心（CDC）的數據，美國人平均壽命為77.5歲，社區生活管理局（Administration for Community Living）則指出，近70%的65歲以上人士將需要某種長期護理服務。

洛杉磯專業貸款 公司Mortgage Grader總裁Jeff Lazerson針對年長屋主利用房屋淨值獲取長期照顧資金指出，加州的安養設施數量龐大。根據全美安養生活中心統計，加州有1萬3536家安養社區（不含療養院），提供24萬3177張床位。不同類型的設施對應不同的費用，例如持續照護退休社區（CCRC）通常需要支付60萬美元或以上的買斷費，寄宿與照護設施則每月收費在5000至8500美元之間。此外，安養設施的單間公寓平均每月5450美元，而照護設施則可能高達9050美元。對於希望留在家中的老年人，居家護理服務的費用則約為每小時30至45美元，且最低服務時長為4小時。

以每月6000美元的費用計算，五年的長期護理總花費將高達36萬美元。如何籌措這筆龐大的費用，成為許多家庭需要面對的問題。專家認為，每個家庭都無法預測何時會需要長期護理，但關鍵是年長者應及早準備，以減輕子女負擔，讓晚年生活更安穩。

對於擁有房產的家庭，下列方法可以有效利用房屋淨值來支付護理費用。

首先，出售房產是一種直接獲取資金的方式，無論是長者本人或其家人的房產，都可轉換為長期安養資金。此外，反向貸款（Reverse Mortgage）也是一個選項，允許62歲及以上的房主提取房屋淨值，且無需每月償還貸款，只需支付地產稅與保險 。如果借款人年滿55歲，還可選擇非FHA（聯邦房屋管理局）的反向貸款方案。

另一種方式是申請房屋淨值信用額度（HELOC），這類貸款運作類似信用卡，在前10年內可靈活提取資金，之後需在20年內償還貸款餘額。此外，房主也可以透過現金再融資（Cash-out Refinance）提取房屋淨值，甚至選擇僅付利息的再融資方案，以降低前期每月還款負擔。

除了房產融資，還有其它方式可以支付長者護理費用。例如長期護理保險（Long-term Care Insurance）可以提供財務保障。