3年駕駛無事故 華人車險突漲45% 原因竟是這個

吳小姐四月的車險保費相較三月增長了約45%。（受訪者提供）

在生活成本高昂的南加，許多民眾的基礎帳單仍在不斷上漲，南加華人吳小姐近日收到新一季度車險帳單，被約45%的保費 漲幅嚇到，查詢後發現是受加州 新政影響，而非系統錯誤或惡意收費，讓她感到無奈。

吳小姐在3月底收到State Farm車險帳單，她新一季度（4月至10月）保費暴漲約45%，從原本每月約127美元，漲至每月約185美元。吳小姐表示，自己擁有三年駕駛經驗，且無任何交通事故紀錄，對於突如其來漲幅感到不解。

吳小姐的車險經紀人解釋，這次保費大幅增加主要有兩個原因。首先，吳小姐以前選擇的是最低保費的基礎保險 ，然而根據加州保險廳（California Department of Insurance）規定，從2025年1月起，所有在加州的標準車險保單必須提高最低責任保險限額。吳小姐此前保險限額低於新規要求，因此需要增加。限額的提升直接導致吳小姐保險費用上漲。同時，吳小姐的保險是每半年更新一次，因此在4月之前，仍然適用去年的保險規則，但從4月開始，則需遵循新規。

經紀人指出的第二個原因是，從2025年1月31日起，加州所有車險費用經過約18%的調整。這兩個因素加在一起，使得吳小姐此次保費大幅增加。

根據加州新規，車險中的人身傷害責任險（bodily injury liability），最低保險額已經從每人1萬5000美元和每場事故3萬美元，調整為每人3萬美元和每場事故6萬美元。此外，每場車禍的財產損失（property damage）賠償也從原來的最低限額5000美元，提升至1萬5000美元。這意味著如果在車禍中傷及他人，保險公司將提供更高的賠償金額，從而提供更好的財務保障。此外，如果車主原本的保險沒有達到這一最低保險額，新一季度保費會出現增長。

儘管新政導致部分車主保費上漲，經濟壓力隨之增加，但政府也提供加州低成本車險計畫（California Low Cost Auto, CLCA）。CLCA保險提供每人最高1萬美元的人身傷害賠償；每次事故最高2萬美元的人身傷害賠償；每次事故最高3000美元的財產損失賠償。符合CLCA計畫的車主需滿足以下條件：擁有有效的加州駕駛執照；符合收入資格要求；擁有一輛價值不超過2萬5000美元的車輛；年滿16歲（18歲以下的申請者必須合法獨立）；擁有良好駕駛紀錄或是新駕駛者。計畫詳情可見：https://www.mylowcostauto.com/