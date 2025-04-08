避免機上盜竊 貴重物品隨身帶

將行李存放在座位對面過道上的行李架裡，以提高可見度。（記者張宏╱攝影）

飛機上這個位置最容易發生被盜竊。旅行安全專家提醒乘客和防盜撇步，同時配備一些防盜配件也可增加物品的安全性，最重要是保持警惕。

Leading Edge Strategies老闆Jeffrey Price表示，雖然他非常相信飛機上物品是安全且受到良好保護的，但如果想要加倍保護自己和財物，在旅行時更加安心。他建議把貴重物品埋在包裡更深的地方，這樣當盜賊翻看的時候就會需要更多時間，增加被抓的機會。

他還建議，當小睡或上廁所時，不要將貴重物品留在座椅靠背口袋中，建議將物品帶在身上，這樣就知道物品在哪裡，並將行李箱放在頭頂的行李箱中，拉鍊朝後，以防他人開取。

據travelandleisure網站，國際安全專家、TRIP集團首席執行官Lloyd Figgins指出，一些航空公司報告某些航線的客流量大幅增加，途中保持警惕是必要的。避免飛行途中失竊的最佳經驗法則之一，切勿將貴重物品放置在座位正上方的行李箱中。儘管人們可能認為這些座位很安全，但這樣實際上看不到是否有人在觸碰自己的行李，或有人從自己的包裡拿東西，尤其是如坐在靠窗的座位，情況更是如此。如可以，將行李存放在座位對面過道上的行李架裡，以提高可見度。

如果在旅途中不幸遭遇飛行竊盜，Figgins建議立即向機組人員報告，提供盡可能多的細節，包括被拿走東西的詳細描述、最後一次看到它的時間及何時意識到它丟失。他還建議將筆記型電腦和平板電腦等「高價值」物品盡可能放在身邊，而不是放在頭頂上。

最重要的是，旅行時務必保持警覺。正如Figgins說，沒有任何航班能夠免受機上失竊的風險，因此保持警惕是避免成為受害者的關鍵。

常旅行的人也可投資一些價格實惠的安全配件，這些配件甚至可在運輸途中和到達目的地後發揮雙重作用。Travelandleisure網站推薦一些單品。深受空服員喜愛的Master Lock手提式鎖箱安裝非常簡單，只需建立一個四位數組合，然後將電纜纏繞在保險 箱上或將其連接到固定物體上，例如飛機椅的扶手或腿部，讓小偷無法竊取。該物品也是在飯店、Airbnb或度假出租屋中確保物品安全的好方法。

AirTag也是經空服員認可的旅行配件，AirTag只需幾秒鐘即可與iPhone 「尋找」應用程式配對，且將其放在行李箱或錢包、背包中，就能隨時追蹤它。如果抵達洛杉磯 ，但行李還夏威夷 ，這可幫助追蹤行李並將物品送回它們應該在的地方。