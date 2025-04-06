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眾議員提案 加州擬禁13歲以下或較矮青少年坐前座

編譯陳盈霖／綜合報導
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加州計畫立法禁止13歲以下或身材較矮小的青少年乘汽車前方副座。（ABC 30電視台畫面）
加州計畫立法禁止13歲以下或身材較矮小的青少年乘汽車前方副座。（ABC 30電視台畫面）

非營利媒體CalMatters報導，對身材矮小的加州國中和高中生來說，所謂「搶副座」（shotgun）可能不再是選項。交通安全倡議者正推動頗具爭議、由民主黨籍加州眾議員威爾森（Lori Wilson）提出的AB 435「青少年增高座椅法案」，將禁止13歲以下或身材較矮小的青少年乘坐汽車前方副座。這項法案法日前已獲得加州眾議會交通委員會（Assembly Transportation Committee）通過。

根據AB 435法案，所有10歲以下兒童須使用增高座椅（booster seats），13歲以下者禁止坐在前座。此外，13歲兒童若未達到特定的身高標準，也須繼續使用增高座椅。初犯違規者，將罰款20元，之後每次罰款50元。目前加州法律要求兒童需使用增高座椅，直到年滿8歲或身高達4呎9吋（約145公分）。

根據威爾森研擬的法案，自2027年起，兒童是否能坐在前座或可不用坐增高座椅，將取決於五個步驟測試：孩子的背部是否能夠完全靠在座椅上？孩子的膝蓋是否能夠自然彎曲，剛好搭在座椅邊緣？安全帶是否位於頸部與手臂間，落在鎖骨上？腰部安全帶是否盡可能低，貼合大腿？孩子是否能全程維持這樣的坐姿？

支持者指出，根據車禍數據，無論年齡大小，體型較小的兒童若不坐在後座或未曾使用增高座椅，在事故中受傷的機率較高。這項法案得到包括加州公路巡警局（CHP）、美國汽車協會（AAA）、國家公路交通安全管理局（NHTSA）、加州公共衛生廳、加州醫院協會、美國兒科學會等機構支持，提倡使用上述測試。威爾森指出，路易斯安那（Louisiana）和明尼蘇達（Minnesota）州已頒布類似法案。

但民主黨籍加州眾議員蘭森（Rhodesia Ransom）表示，她的孩子已23歲，但身高較矮。身為非裔的她擔心，該法可能讓警察有更多理由攔截有色人種。四名共和黨籍眾議員拒絕表態，等同投下反對票。

本身是退休CHP公路巡警的共和黨籍眾議員拉基（Tom Lackey）認為，AB 435法案「難以執行」，因警方難以判斷兒童年紀，孩子也不會隨身攜帶身分證，「警方須相信家長說法」。他並補充，家長不會願意讓警察深入車內觸碰孩子大腿，確認安全帶是否正確安裝。

共和黨籍眾議員哈德威克（Heather Hadwick）則擔憂該法案未考量「駕駛單排座皮卡車（cab-only pickup trucks）」情況。威爾森回應，該法已在其他州實施，相信能找到解決方案。

目前尚無團體正式反對AB 435法案。該案將提交眾議會預算委員會（Assembly Appropriations Committee）審議。加州州長紐森（Gavin Newsom）辦公室發言人偉利亞賽諾（Daniel Villasenor）表示，州長通常不會對未決法案發表意見。

加州計畫立法禁止13歲以下或身材較矮小的青少年乘汽車前方副座。（ABC 30電視...
加州計畫立法禁止13歲以下或身材較矮小的青少年乘汽車前方副座。（ABC 30電視台畫面）

加州 眾議員 共和黨

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