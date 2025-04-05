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賭場大手筆 送4房3衛獨立宅

河濱訊
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大莊家賭場度假村推出贈送獲獎會員獨立屋活動。（Pechanga賭場度假村官網）
大莊家賭場度假村推出贈送獲獎會員獨立屋活動。（Pechanga賭場度假村官網）

加州大莊家賭場度假村（Pechanga Resort Casino）推出全新「Home Sweet Win」活動，史無前例贈送大禮，幸運的獲獎者將有機會獲得一棟位於坦密庫拉市（Temecula）全新建造的四房三衛獨立住宅。

據大莊家賭場度假村資訊。從3月到5月期間，該賭場度假村的會員有機會贏取珍貴獎品，並獲得一把開啟新家的鑰匙。這棟由全美第五大公共住宅建築商及節能住宅領先者Meritage Homes設計並建造的住宅，位於坦密庫拉市的一個角落地段，周邊有「Prado」私宅小區的便利設施。住宅設計秉持開放式空間理念，內含一個專業廚師級時尚廚房、高效能智能設備、全套家用電器、窗戶遮光設施及寬敞的戶外空間。社區內設有泳池、交誼會所、燒烤區、野餐涼棚及綠地公園。

據悉自3月1日起至5月30日晚上9:30，所有「大莊家」會員只需使用會員卡參與自己最喜愛的角子機或賭桌遊戲，即可獲得參加「Home Sweet Win」活動的資格。自4月起，大莊家賭場度假村將推出更多精采活動與促銷，為賓客提供更多方式來贏得抽獎資格。

此次活動的抽獎儀式將由著名家居電視節目主持人Ty Pennington主持。賓客可在5月30日的現場抽獎活動中與主持人交流，並見證幸運者獲得開啟全新家門的鑰匙。可至https://www.pechanga.com了解詳情。

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