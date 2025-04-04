維珍航空LAX休息室開幕 美食、私人健身空間奢華

維珍航空（Virgin Atlantic）位於洛杉磯國際機場（LAX）新休息室於28日開放。（維珍航空提供）

維珍航空（Virgin Atlantic）位於洛杉磯國際機場 （LAX ）新休息室於28日開放。這是維珍在全球第六個機場會所休息室，其奢華的氛圍和私人健身空間等獨特設施吸引高端商務旅客，休息室設有私人空間，旅客可在飛行前運動或冥想。

維珍休息室主打好萊塢奢華風。（維珍航空提供）

維珍航空以其頭等艙服務而聞名，LAX的休息室可供維珍飛行俱樂部金卡會員及搭乘國際航班的達美航空至臻商務艙旅客使用。雖然很多航空公司休息室大同小異，但維珍航空在LAX的休息室卻擁有該品牌標誌性的高檔氛圍，並融入大量洛杉磯特有元素細節。

維珍航空在LAX的休息室。（維珍航空提供）

進門後看到的景象更像是一個時尚餐廳，中央區有一個U型吧台，餐桌和休息區各處均擺放著天鵝絨扶手椅。維珍航空北美俱樂部會所體驗區域經理Glen Nielsen表示，LAX的休息室是該品牌首次真正捕捉當地特色精髓。

對洛杉磯來說，這裡代表著健康生活方式和保健，及一些好萊塢 的奢華風格。休息室會所菜單包括加州風味的美食，例如生魚片和魚肉玉米捲，這裡還設有一個自助區，提供地中海藜麥沙拉或鷹嘴豆泥和蔬菜等食品。酒吧區右側是一個休息室，看起來像一個家庭劇院，舒適座椅面向大螢幕，任何人都可使用藍牙耳機收聽正在播出的節目，例如大型網球錦標賽或好萊塢頒獎典禮。

從紅地毯到刻在邊桌上的經典電影台詞，這個區域到處都是對洛杉磯娛樂產業的微妙致敬。此外，私人空間也增添高檔、獨特的感覺。一個半私人休息室空間是為VIP預留的，VIP可能是一位名人或維珍航空的 200名頂級乘客之一。VIP客人且能提前預訂其專屬秘密菜單，包括一杯精美的香檳雞尾酒，頂部有一個氣泡，氣泡破裂後能釋放煙霧。

維珍航空（Virgin Atlantic）位於洛杉磯國際機場（LAX）新休息室於28日開放。（維珍航空提供）

Nielsen表示，在設計這個空間時，他們研究現有休息室中哪些地方存在不足，發現顧客（其中許多是商務旅客）想要兩樣東西，更大電力和更多商務區域。在洛杉磯休息室，有幾間封閉的The Wing隔音工作艙，外表就像配有椅子和桌子的豪華電話亭，商務旅客可進去，在私密情況下參加會議，休息室各處還設有插座及無線充電基座。

最具特色的是名為「Zen Den」的先到先得私人房間。這個小空間配備舉重器材和一面大鏡子，鏡子上的螢幕可播放由Forme Studio指導的虛擬鍛鍊或冥想課程。旅客可探索三個獨家類別課程心靈、身體和精神。當客人需要打扮時，Flamingo Estate花園精品系列的沐浴和身體護理產品可提升感官體驗，包括迷迭香和鼠尾草沐浴露和洗手液、滋養迷迭香洗髮水和Tulsi護髮素等，所有產品均由天然成分製成。這個小空間還配備完整的梳妝台，客人可在淋浴後換衣服，也可在長途飛行前私密放鬆身心。

盥洗室。（維珍航空提供）

有趣的是，為讓旅客在飛行前進入夢幻般的狀態，維珍航空與演員、獲艾美獎的電視節目主持人Alan Cumming合作，錄製航空公司原創睡前故事，讓旅客沉浸在舒緩敘事中，突顯維珍航空飛行體驗的個人風格。