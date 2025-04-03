入境美國被查手機 交還是不交？

近期旅客入境美國手機被查的案例據報有上升趨勢。（記者趙健/攝影）

近期旅客入境美國手機被查的案例有上升趨勢，令不少華人移民 憂心。按照美國海關暨邊境保護局（CBP ）規定，所有入境或離境旅客都必須接受檢查，可能包括對旅客手機、電腦、相機或其他電子設備的搜查。然而，由於相關法律存在爭議，執法程序和旅客的應對措施並非一概而論，在很大程度上取決於入境者的身分。

根據CBP官網資料，邊境搜查包括「基本」（basic）和「進階」（advanced）兩種搜查類型。基本搜查通常是警官在不借助任何外部設備的情況下，手動檢查設備的內容；而進階搜查則涉及使用外部設備連接到電子設備，以查看、複製或分析設備中內容。進階搜查需有合理的懷疑依據，並在搜查前得到上級批准。

從業30逾年的移民律師姜國棟指出，在入境時，CBP在有理由的情況下，可以要求遊客出示手機配合檢查，如果在入境者的行李箱中發現違禁品、打工紀錄（如支票）等。

姜國棟表示，但在大約十年前，海關即時沒有任何理由，也可要求遊客出示手機接受檢查，而一些遊客在配合檢查後，其手機內容暴露某些違法行為。他指出，CBP官員可能不懂中文，但他們可要求航空公司人員過來翻譯；旅客在沒有入境前，仍由航司負責。

姜國棟分享一個真實的案例：有一名南加大 學生，利用假期回中國探親，回美入境時被海關盤查。他在出示身分文件及學校證明後，仍被要求拿出手機，沒有任何理由。結果他的聊天訊息暴露出，這名學生在美期間教人打網球，屬於非法打工，當場被遣返。

姜國棟指出，「家人事後再處理也已經來不及了，五年之內不能再回美國，五年之後也可能回不來，因為被拒簽風險很大。」他強調，這位南加大學生證件齊全，在沒有理由的情況下被要求檢查手機，儘管可能違反人權，但當時這類做法是被允許的。

根據美國民權聯盟(ACLU)資料，美國最高法院於2014年裁定，憲法要求警方必須取得搜索令才能搜查被捕者的手機。這項防止非法搜查的保障措施被認為也應適用於邊境執法，但相關法律爭議至今仍未解決。

CBP規定，如果電子設備因受到密碼、加密或其他安全機制的保護而無法被檢查，則該設備可能會受到排除、扣留或其他處置。

ACLU指出，若被CBP要求輸入密碼來解鎖設備，正確的做法主要由旅客身分決定。公民在拒絕遵守解鎖設備或提供密碼的要求後，不會被拒絕入境，但可能導致更長的拘留或設備被扣押時間。對於綠卡持有者也同樣如此，但拒絕解鎖並不會導致綠卡當場被吊銷。未經移民法官聽證，綠卡不能被吊銷。然而，簽證持有者和來自免簽證國家的旅客，若拒絕提供密碼，則有被拒絕入境的風險。

姜國棟強調，若海關在沒有任何理由的情況下要求查看或沒收手機時，入境者有權提出抗議並提告，旅客會因此被扣留，此時可要求見移民法官。一旦進入法律程序，海關就必須先允許旅客入境，案件自此轉交移民局檢察官處理。

姜國棟曾在移民歸化局（INS，USCIS前身）擔任首席法律顧問助理，他指出，「當這類情況發生時，機場邊檢會打電話給檢察官，詢問如何處理 ，檢察官則會說『不准看手機』。」

不過，過境旅客中電子設備被檢查的情況很少發生；CBP數據顯示，2024財年在所有入境國際旅客中，僅有不到0.01%的旅客電子設備被搜查。

為避免個人隱私被侵犯，ACLU建議：旅行時盡可能少帶數據和設備；使用特殊加密設備，並在過境時將其關閉；將敏感資料上傳並儲存在雲端儲存帳戶中；過境檢查前，將電子設備開啟飛行模式，因為透過網路檢查雲端數據不被允許；享有特權的資料可提前告知。