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南加小城布瑞普萊聚億萬富豪 不乏華裔

記者邵敏／洛杉磯報導
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布瑞普萊（Bradbury） 不乏華裔住戶。（取材自房地產交易網站Zillow）
布瑞普萊（Bradbury） 不乏華裔住戶。（取材自房地產交易網站Zillow）

南加洛杉磯縣華人聚居地聖蓋博谷，隱藏著全美最富裕城市之一，當地億萬富豪雲集，普通人很難抵達城市的住宅。因為當地法令規定，未經允許，任何人不得擅自走到住所敲門，這座人口不足千人的小城就是布瑞普萊（Bradbury）。

對於住在聖蓋博谷的華人來說，很多人都不知道附近這座富裕城市的存在，因為居住在當地的超級富豪極為低調，他們想盡辦法掩蓋光輝。SFGATE報導指出，布瑞普萊是加州，乃至全美最富裕的地區之一，這裡住著真正的金融巨頭。外人無法在此購物，也不能在極少幾條精心修剪的人行道上散步，甚至不太可能在谷歌街景上看到富人們的住宅。

這座位於聖蓋博山脈天使國家森林（Angeles National Forest）保護區的小城，嚴厲要求人們像過去68年那樣繼續駕車經過。該市1957年建立，當時正值二戰後的10年，南加州郊區擴張浪潮席捲當地。為了保護山坡，阻擋外來者，一群房主當年聯合創建布瑞普萊，並以墨西哥土地贈與者Louis Leonard Bradbury命名。

如今，許多通往城市邊界的公共道路盡頭，都是陡峭的小岔路或門禁森嚴，上面寫著「皇家橡樹」、「Bradbury莊園」等標識，連綿樹籬和柵欄表明：此處無可觀看。

布瑞普萊的郵遞區號為91008，與緊鄰杜瓦迪市（Duarte）共用。布瑞普萊平均收入位居全加州第11位，超過聖塔蒙尼卡（Santa Monica）、比佛利山莊（Beverly Hills）等知名富區。布瑞普萊的面積僅為1.9平方英里，卻擁有多個業主協會和封閉式社區，廣闊的住宅用地和馬場設施，大多依托巨額銀行帳戶和家族信託支持。

若無緣穿過大門，實地參觀這座城市的豪宅，領略布瑞普萊的最佳方式就是通過房地產交易網站。Bliss Canyon Road 172號，這處曾以7880萬美元掛牌出售的物業，占地近3.5萬平方英尺，柱廊豪宅隱藏在大理石與胡桃木的奢華中，坐落在山巔可遠眺海景。「富比世」（Forbes）指出，房地產大亨Don Abbey多年前為自己打造這處宅院，擁有十字形巨大泳池，華裔知名演員劉玉玲（Lucy Liu）經常去此處的的射擊場。

公開資料顯示，順發超市連鎖店的老闆陳才孝（Hieu Tai Tran）在該區擁有一處住宅，一棟令人眼花撩亂的鎏金豪宅，華麗裝飾令人咋舌，草坪泳池連接著四道瀑布與水滑梯。據悉，民主黨的一些巨額捐助者也住在這里，他們資助的總統候選人常來登門造訪。但這座秘密小城最著名的居民或許是In-N-Out的老闆 Lynne Snyder，她在該區擁有一棟面積為1.9萬平方英尺的豪宅，並居住多年，直到 2022年將其出售。

布瑞普萊（Bradbury）小城富豪雲集。（取材自房地產交易網站Zillow）
布瑞普萊（Bradbury）小城富豪雲集。（取材自房地產交易網站Zillow）

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