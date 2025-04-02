面臨保險公司「找岔子」 屋主應展現改善誠意

保險 公司「找岔子」的案例愈來愈多。資深華人保險經紀表示，除了屋頂青苔、樹木接觸或離屋子太近外，屋頂破損或房屋油漆剝落、木材堆積在房屋旁邊、房屋邊上放置有油桶等等，都可能成為保險公司不續保的「岔子」，盡量避免。

南加 資深保險經紀林大衛表示，保險公司大改革事實上從2024年已經開始，很多人以為是洛杉磯野火導致保價大規模提高，實際上很多公司從去年就開始送出不續保的通知，因為保險公司開始使用無人機、AI技術以及第三方檢查公司，對房屋的火災和水災隱患檢查更加嚴格。他表示，保險公司現在使用的拍攝技術可以清楚看到屋頂上的葉子和青苔，這是以前做不到的，也為各種「找岔」獲得憑證。

林大衛表示，很多人認為火災損失最大，但最近十年的統計報告顯示，保險公司對水患造成的損失賠償最多，而且是長年累月全面性的問題，包括20年以上的水管破裂、老舊屋頂造成的漏水，都導致保險賠償巨大，所以保險公司現在對水患的隱患防堵尤其嚴格。不少保險公司明文規定，房屋老舊而且疏於保養、長期日曬雨淋導致的龜裂所造成屋頂損壞，均不予賠償。

也因此，保險公司對屋主屋頂的維護維修要求不斷提高，比如很多保險公司要求房屋附近不能有大樹，屋主需經常修理，大型樹木距離房子至少6尺以上，樹枝不能懸挂在屋頂上等等。此外，房屋周邊如果放有木材或油罐，都被看作是高危隱患，會被要求清理，否則將面臨不得續保風險。

林大衛特別提醒，清理屋頂上的青苔，最好找有執照的專業公司，清理之後他們還會在屋頂上上藥殺菌。清理前後的照片需要呈交保險公司，表明有做出改善的行動。他認為，只要有行動，通常都會有續保機會，而且很多保險公司一般可以給多次改善的機會，但屋主也同時要表現出改善誠意。

不過林大衛表示，現在民眾也可能會遇到不管怎樣改，保險公司都要踢你出去的情形，如果保險公司認定房屋所在地區風險較高，或是屋主的習慣會造成很多隱患，就可能拒保。如果這樣，只能換別的公司。從2020年開始，加州 許多保險公司因為虧損離開加州，還有一些保險公司「挑肥揀瘦」，大幅降低山區和准山區地區房屋的保險覆蓋，居民投保處於水深火熱之中。

林大衛建議，接到保險公司不續保的通知，首先要準確找出原因，並積極清理所有水災和火災隱患，所有改善行動拍照存留並向保險公司及時報告。他同時建議不要輕易更換保險公司，因為保險費用雖然漲價，但老客戶的優惠，比起重開爐灶的新公司，總體而言更划算。