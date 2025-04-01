持綠卡華男無人機探美太空基地 欲登機出境時被捕 判刑四個月

華男使用無人機飛越美國太空基地，31日被判處四個月監禁。此為示意圖。(Unsplash.com)

39歲的華人男子周音樸（Yinpiao Zhou，音譯），31日被判處四個月監禁。此前他因非法使用無人機飛越范登堡太空 基地（Vandenberg Space Force Base）拍照，後在準備登機飛往中國時被逮捕。

據聯邦檢察官辦公室（U.S. Attorney's Office）稱，北加州 康曲柯士達縣(Contra Costa County)居民周音樸，3月10日對侵犯國防空域的聯邦指控表示認罪。Los Angeles Daily News多家媒體綜合報導指出，31日上午，在洛杉磯法庭上，周音樸被判處四個月監禁；此外，法官還判處其一年監外執行，並要求支付225美元的罰款、以及特別評估費。

據悉，周音樸已入獄服刑四個月。檢察官辦公室稱，周音樸是中國公民，也是美國合法永久居民，即綠卡 持有者，他最近一次於2024年2月從中國返回美國，並於2024年12月9日，在舊金山國際機場登上飛往中國的航班前被捕。

根據法庭文件，2024年11月30日，南加聖塔芭芭拉縣（Santa Barbara County）范登堡基地的探測系統，探測到一架無人機飛過該基地。追蹤人員發現，這架無人機飛行近一個小時，飛行高度接近1英里，起飛地點是范登堡基地旁邊的公共區域海洋公園（Ocean Park）。基地安保人員當時前往海洋公園，與周音樸及另一名陪同人員進行交談，了解到周音樸的夾克里藏有一架無人機。當局指出，這正是那架飛過范登堡基地的無人機。

聯邦檢察官稱，調查人員後來根據搜查令搜查嫌疑人周音樸的無人機，找到從空中拍攝的幾張基地照片。法庭文件顯示，在對周音樸手機的搜查過程中，還發現他曾搜索「范登堡太空基地無人機規則」這些關鍵詞，並與他人交流如何變更無人機原本設置，以使其飛得比正常情況更高。

此前報導顯示，周音樸被控沒有按照要求對無人機進行登記，並侵犯國防領空。聯邦航空管理局規定，任何重量超過0.55磅的無人機都必須注冊。聯邦航空總署官員指出，周音樸涉嫌使用的機型是大疆Mavic 2型，重約2磅。對於指控，周音樸表示認罪，並接受31日的法庭判決。