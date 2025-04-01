洛縣銷售稅4/1漲到9.75% 多地逾10%

洛縣自4月1日起調漲銷售稅至9.75%。（取材自FOX 11電視台畫面）

FOX 11電視台報導，自4月1日起，洛縣 大多數城市調高銷售稅，從9.50%上調至9.75%，部分城市高達11.25%。這次調漲主要是依循去年11月獲得選民批准的A提案（Measure A）「洛縣無家可歸者服務與可負擔住房條例」（the Los Angeles County Homelessness Services and Affordable Housing Ordinance）。

在洛杉磯 縣內多數城市和非建制區將依前述稅率，但在華人聚集的聖蓋博谷多個城市，銷售稅普遍由10.25%上漲至10.5%，包括阿罕布拉市( Alhambra)、亞凱迪亞市(Arcadia）、蒙特利公園市（Monterey Park）、巴沙迪那市（Pasadena）、聖蓋博市（San Gabriel) 。

雖然洛杉磯縣城市銷售稅普遍上漲，但有一個城市調漲後的消費稅高得很突出，那就是棕櫚谷（Palmdale）。根據加州 稅務局，該城市4月起，銷售稅從10.25%漲到11.25%，這是因為除了Measure A得影響，該市也通過提案，允許銷售稅上漲0.75%。今年4月開始，該市將是洛杉磯縣銷售稅最高的城市。

A提案產生的額外收入，在解決無家可歸和經濟適用房等重大社會問題，使更廣泛的社區受益。

根據加州稅務局（California Department Tax and Fee Administration），洛縣此前通過H提案（Measure H），增加0.25%的銷售稅用於解決遊民問題，A提案通過後，取代之前的H提案，銷售稅上調將影響洛縣消費者與企業，也恐影響商品和服務成本。