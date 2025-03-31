移民政策趨嚴 亞裔被驅逐恐懼加劇

對川普強制驅逐移民政策的恐懼，在亞裔社區蔓延，恐懼已滲透至日常。（取材自CBS電視台畫面）

巴沙迪那星報報導，長期以來，圍繞無證移民 間鬥爭，一直集中在美墨邊境，然根據亞太美國法律期刊（Asian Pacific American Law Journal）數據，川普 （Trump）政府第一任期間，對東南亞移民（許多人用難民身分來美）驅逐行動有所加劇，隨著川普重新上台，在聯邦移民政策日益嚴格的背景下，亞裔社區擔心遭驅逐的情緒逐漸增長。

根據無黨派非營利組織移民政策研究所（Migration Policy Institute）估計，洛縣、橙縣、河濱、聖伯納汀諾和聖地牙哥等南加5縣共有約26萬1000名無證亞裔。

杜克（Duc）於1981年出生於菲律賓（Philippines），其父母為逃離柬埔寨（Cambodian）內戰和紅色高棉（Khmer Rouge）的恐怖統治，在難民營內相遇。當杜克3個月大時，和家人來到洛杉磯，80年代和90年代在華埠（Chinatown）長大。杜克說，當時的華埠環境非常糟糕，幫派猖獗。20多歲時他陷入經濟困境，走上販毒之路。

2008年，杜克因聯邦毒品指控被捕，2011年獲釋，然此時他的綠卡已被吊銷。「我來自難民營，父母親出生於越南 ，你要怎麼把我驅逐回到那些已不復存在的難民營？」他說，「越南肯定不認識我，菲律賓也不認識我。」

根據美國移民暨海關執法局（ICE），截至去年11月，全美約8675名被認定越南公民者遭到驅逐。盡管1996年前抵達美國的越南難民被驅逐的情況罕見，但在川普第一任期時便執法加劇。杜克是這場危機的一個縮影。

1995年前來美的越南難民，許多是越戰之下的受害者，通常受到驅逐保護。美越於2008年簽署一份諒解備忘錄（Memorandum of Understanding），保護大部分此情況移民。然該協議於2020年被修改，取消此一保護。橙縣專注越南社區的公民權利倡議組織VietRise主席賴翠絲（Tracy La，譯音）表示，社區對驅逐的恐懼，直到川普第一任期才開始蔓延。「過去四年原本受到保護的移民，不確定和恐懼威脅日益劇增。」

沛普丹（Pepperdine）大學研究移民執法的法律教授高珍妮佛（Jeninifer Koh，譯音）表示，杜克的案例並非個案。「有很多類似案例，包括幼時來美的移民、難民等。綠卡持有者在服刑後仍面臨驅逐，對他們來說是雙重懲罰。」

對許多人來說，恐懼已滲透至日常。橙縣亞太裔社區聯盟（Orange County Asian and Pacific Islander Community Alliance）政策經理Nikki Oei說，人們害怕看醫生、送孩子上學，甚至害怕去工作，「他們每天活在恐懼中。」她表示，許多無證亞裔因文化汙名和「模範少數族裔」（Model Minority）刻板印象壓力，選擇隱藏自己身分，不願尋求協助。

隨著川普重回白宮，杜克擔心自己是新一輪驅逐對象。自出獄以來，他試圖重新站穩腳步，按時向ICE報導，照顧年邁父母，撫養5歲女兒與兩名繼子，然他仍是家中唯一非公民者。他希望立法者，包括川普在內，能意識到驅逐長期居民的弊大於利。

然目前政治環境幾乎並未提供任何解決方案。爾灣加大（UC Irvine）亞裔美國研究榮譽教授劉約翰（John Liu，譯音）認為，這種轉變反映美國移民政策長期矛盾，「對擁有大量無證移民的社會，政府需決定如何處理這個問題，然川普的答案是驅逐。」