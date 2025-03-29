聯邦醫療補助經費削減 華埠中心無證移民服務叫停

洛杉磯華埠服務中心執行長伍競群表示，到目前為止，正規的醫療健保補助申請案未受到影響，但多年來幫助無證移民和LGBTQ人士的項目已被叫停和斷糧，經費不續。（圖／華埠服務中心提供）

聯邦政府 通過8000億美元醫療補助預算削減計畫，未來半年將進入資金削減落實階段。服務轄區涵蓋南加州 聖蓋博谷華人聚居城市的洛杉磯華埠 服務中心表示，到目前為止正規的醫療補助申請案未受到影響，但多年來幫助無證移民和LGBTQ人士的項目已被叫停和斷糧，經費不續。

衛生部長小羅伯特甘迺迪27日宣布削減衛生與公眾服務部規模計畫，衛生部裁減將近四分之一員工，從原來的8萬2000人減少到6萬2000人。衛生部表示，此次裁員每年可節省18億美元。

洛杉磯華埠服務中心執行長伍競群（Peter Ng）表示，加州長期以來對新移民和無證移民特別照顧，包括很多沒有合法居住身分的人，獲得包括醫療健保在內的多種福利並不困難，這些錢一般從加州收支盈餘中獲得，但聯邦政府對加州的財政補助，加州很多時候也用在低收入和老年的補助上；因人口眾多，加州比其他州使用聯邦資金的規模和數量更大，此次聯邦醫療健保削減，預計對加州影響不小。

聯邦醫療健保削減目標為8000億美元，分10年進行，意味著每年減少800億。按2023年的數據，來自聯邦的醫療健保資金補助占各州健保補助總數69%。做為全美人口第一大州，加州到底被削減多少份額，目前還在進一步細分當中，預計今年9月有一個明朗大餅圖。

伍競群表示，事實上，在今年2月，洛杉磯華埠服務中心行之多年的為無證移民提供翻譯服務和申請福利的項目已被叫停，聯邦政府停止提供經費；與此同時，聯邦政府也叫停GLBTQ相關項目，華埠服務中心向聯邦政府申請資金幫助自稱為LGBTQ的人士，但不獲通過，相關項目也因沒有經費取消。

不過伍競群認為，聯邦政府對於身分合法的65歲年長者、殘障人士及低收入家庭的醫保不會取消，聯邦健保對這些人群至關重要，相信聯邦政府在此一方面的處理會非常謹慎，考慮周全。他認為，此次聯邦醫保補助大規模削減主要是針對非法來美無證移民，而非合法移民。

他進一步解釋，此次10年8000億美元醫療補助預算削減計畫，還包括全國不少州的聯邦公園補助項目，每年800億美元的削減，並非全部都是聯邦醫療健保。

54年前從洛杉磯中國城起步的洛杉磯華埠服務中心，近年已擴展到整個聖蓋博谷，共有八處辦公場所，包括華埠兩個、蒙特利公園市三個、阿罕布拉兩個和哈仙達岡一個。伍競群表示，華埠服務中心從最初的社會安全號辦理開始，已發展為現在集新移民服務、輔助青少年課後教育、職場技能培訓及醫療診所等在內的綜合性社區服務中心，其中醫療服務需求最大、成長最快，中心有自己的醫生和護士，提供牙科、眼科、足科和心理輔導等專業服務，還可以幫助其他專科轉診和聯邦補助申請。

他認為，與西裔等其他族裔相比，華人受此次聯邦醫保補助削減影響要小很多。但他表示，9月之前，都會密切注意聯邦政府削減計畫分配的最新動態，現在每周都與聯邦部門溝通，也與社區很多非盈利機構橫向聯絡，有待聯邦政府削減分配方案最後落定，服務中心工作才能進一步調整。