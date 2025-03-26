官方來電真假難辨 華人險落詐騙陷阱 這些號碼不可信

詐騙集團屢次以Kaiser Permanente號碼來電，聲稱涉及醫療理賠，手法日益逼真。（受訪者提供）

一通看似來自「Kaiser Permanente」的來電，竟能模擬官方客服流程，號碼正確、語音流利，甚至能即時轉接中文服務人員，不少民眾在毫無戒心下落入詐騙陷阱。近期社群媒體 上接連有華裔居民分享類似遭遇，詐騙者以冒用醫療理賠申請為由，誘導受害人透露個資，甚至要求前往報警，過程環環相扣、真偽難辨，顯示詐騙手法不斷翻新。

民眾孔小姐指出，她近日接到一通來電顯示為559-448-4500的電話，查詢後發現正是Kaiser Permanente舊金山分部的官方電話。起初是一名帶有印度口音的女子對話，當她要求轉中文翻譯後，對方立即換成流利中文客服與她對話。對方聲稱，她在1月18日接受手術，並於2月15日透過Kaiser網站提交理賠申請，內容包含手術帳戶、醫師姓名、報銷金額等資訊，屬於「全球醫療保險 計畫」。但孔小姐強調，她多年未使用該機構的醫療服務，更未進行過手術，且1月21日至3月11日期間，人不在美國境內，與所述時間完全不符。當她質疑對方後，對方改口表示她的個人身分可能遭盜用，並主動表示願協助報案。對方要求她手寫記錄理賠資料，理由是涉及盜用身分，無法透過電郵提供。當孔小姐反問「既然是用我名義提交，為何我本人不能取得資料？」對方僅表示會向上級申請後再回覆。

勿憑來電號碼判斷真偽

在多次交涉後，孔小姐選擇掛斷電話，改撥打Kaiser卡片背後的官方客服專線查證，客服人員立即確認該時段並無就診紀錄，帳戶亦無任何理賠申請，並提醒她封鎖該號碼。儘管該號碼查詢結果顯示為官方門診電話，客服強調，詐騙集團 可偽造來電顯示號碼，切勿僅憑號碼判斷真偽。孔小姐的經驗並非個案。多位民眾也在社群媒體分享類似遭遇，並指出來電接通後即以中文應對，內容與其情況完全不符，卻能說出精準日期與醫療術語，令人一時無法分辨真偽；也有受害者接獲聲稱來自「聯邦機關」的轉接電話，要求報案並提供個資。

有網友指出，因近期正等待醫院通知，才接聽顯示為「Kaiser Permanente」的電話，險些中計。另有民眾分享，曾接獲同樣手法的來電，宣稱有人盜用其American Express信用卡購買槍枝、申請貸款，甚至假冒航空公司通知其「未登機罰款」或「手機將被聯邦封鎖」等手法。

Kaiser提醒認清官方電郵

Kaiser Permanente也在官網特別提醒，近期詐騙集團除冒用理賠資訊外，也假藉招募名義詐騙，要求提供信用卡資料或兌換金錢。官方強調，Kaiser發出的電子郵件皆來自@kp.org結尾的信箱（如 [email protected]），不會以其他郵件來源聯絡求職者，也絕不會要求透過電子郵件提交職位申請，所有招聘流程僅在官方網站 kp.org/careers 進行。