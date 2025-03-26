我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普開徵汽車新關稅 科技股拖累 那指跌逾2%

凱特王妃愛上「單色穿搭」？背後原因超暖心

加州14年來首更野火危險地圖 4華人城市陷紅色警戒

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
加州消防局新地圖上，野火最危險區域以紅色標記。（加州消防廳）
加州消防局新地圖上，野火最危險區域以紅色標記。（加州消防廳）

加州消防廳24日公布最新版本的野火危險嚴重程度地圖，南加多地被劃分為嚴重火災危險區，其中包括華人聚居城市，哈仙達岡、奇諾岡、羅蘭岡、鑽石吧等地都處於野火最高等級區。

綜合ABC7等多家媒體綜合報導，這是加州14年來首次發布更新地圖。今年1月洛杉磯發生史無前例的毀滅性野火後，州長紐森發布行政命令，要求對野火危險地圖進行徹底修改。最新數據在過去兩個月分批發布，涵蓋全州從北到南各地區。最終結果非常嚴峻，數百萬英畝的「極高火災危險」區域遍布整個加州。

ABC數據團隊發現，目前大洛杉磯地區有90萬英畝土地屬於「極高危險」火災區域，比2011年的舊地圖增加29%。在消防廳的新地圖上，野火最危險區域以鮮紅色標記。從這張地圖上看，華人新移民居住區奇諾岡的大片區域，都在紅色範圍內；此外，哈仙達岡、羅蘭岡、鉆石吧等一些地方也處於紅色區。整體上看，210高速路以北的地區，從西至東都被列入最高等級。

消防部門表示，這張新地圖基於科學、經過實地驗證的模型制定，評估影響火災發生和蔓延的多種因素，包括地形地貌、歷史火災記錄、典型火災天氣、植被類型與密度、火焰長度、餘燼傳播情況等。州消防廳長（ State Fire Marshal）柏蘭特（Daniel Berlant）指出，越來越多的城市和地區被劃入野火危險嚴重區域，表明形勢非常嚴峻，新地圖和消防員近幾年親身經歷的情況高度吻合。

當局認為，有了新地圖，各城市和縣可以制定新的房屋防火和灌木清理要求， 房主還可使用這些地圖評估自身風險，並採取可能挽救生命的措施，使他們的房屋更加耐火。柏蘭特表示，在野火多發地區，90%的現有房屋都是在新建築標準之前建造，消防廳正與當地消防部門合作，教育房主採取措施，提高老房子的防火能力。

消防部門強調，新地圖公布後，重災區的房屋保險費率不應該上漲，保險公司在設定保費時，已將氣候和火災情況納入考量因素。不過，保險專家指出，1月爆發的寶馬山野火（Palisades fire）和伊頓野火（ Eaton fire），導致整個地區的房屋保險成本上漲；同時，為火災多發地提供保險的公司也會減少，保險公司在承保方面變得更加有經驗，以保護他們的投資。

1月爆發的野火，導致整個地區的房屋保險成本上漲（受訪者提供）
1月爆發的野火，導致整個地區的房屋保險成本上漲（受訪者提供）

保險 加州 洛杉磯

上一則

官方來電真假難辨 華人險落詐騙陷阱 這些號碼不可信

下一則

南加爾灣華男車內死亡 警證實無他殺跡象

延伸閱讀

南加野火等級地圖公布 這些華人社區高風險

南加野火等級地圖公布 這些華人社區高風險
南韓野火延燒再疏散數千人 火勢逼近世界遺產河回村

南韓野火延燒再疏散數千人 火勢逼近世界遺產河回村
味覺大師節 改為野火遊民募款晚宴

味覺大師節 改為野火遊民募款晚宴
好康報您知／海鷗超市

好康報您知／海鷗超市
華人區老婦被入室搶劫 歹徒翻遍找不到錢

華人區老婦被入室搶劫 歹徒翻遍找不到錢
羅蘭岡闖空門頻傳 歹徒持槍入室 華男餘悸猶存

羅蘭岡闖空門頻傳 歹徒持槍入室 華男餘悸猶存

熱門新聞

數以百萬計的居民4月可獲瓦斯電力帳單退款。（南加州Gas Company網頁）

太爽了 加州用戶未來2個月「免付」瓦斯電費

2025-03-18 23:30
一名台灣籍男子被逮捕，HSI指出該男子因性侵犯罪在台灣遭到通緝。（HSI Los Angeles）

ICE突襲南加多地 有華人被逮捕 共同點是這

2025-03-24 14:51
嫌疑人41歲中國公民魯澤浩 (Zehao Lu，音譯) ，持有武器，據信已逃往中國。（洛杉磯縣警局）

「十分危險、已逃往中國」 南加豪宅槍殺案嫌犯鎖定

2025-03-19 15:21
爭議包工在小紅書發布裝修內容，承諾較短工期、較低報價，以吸引業主。截圖來自該包工此前使用的帳號，現已註銷。（受訪者提供）

故意受傷、以走線身分威脅 揭露南加驚人裝修騙局

2025-03-20 22:10
美墨邊境30個郵遞區號的居民，海外轉帳、換匯達200美元，都會受聯邦監控。(示意圖取自Pexels)

南加這些地區 海外轉帳、換匯達200元即會被監控

2025-03-20 15:39
Costco提拉米蘇起司蛋糕。（Costco網站）

好市多新款蛋糕只剩標價牌不見貨 會員找出原因

2025-03-20 22:38

超人氣

更多 >
曾性侵55女 加州史上最惡名昭彰強姦犯 現居此地

曾性侵55女 加州史上最惡名昭彰強姦犯 現居此地
矽谷人工作壓力大 年輕人爆買褪黑素

矽谷人工作壓力大 年輕人爆買褪黑素
川普嚴格審查綠卡 移民局已悄悄暫停部分申請

川普嚴格審查綠卡 移民局已悄悄暫停部分申請
民主黨加州聯邦眾議員華特斯：川普應考慮遣返梅蘭妮亞

民主黨加州聯邦眾議員華特斯：川普應考慮遣返梅蘭妮亞
拍護照照片為何不能微笑？ 讓專家告訴你

拍護照照片為何不能微笑？ 讓專家告訴你