加州14年來首更野火危險地圖 4華人城市陷紅色警戒

加州消防局新地圖上，野火最危險區域以紅色標記。（加州消防廳）

加州 消防廳24日公布最新版本的野火危險嚴重程度地圖，南加多地被劃分為嚴重火災危險區，其中包括華人聚居城市，哈仙達岡、奇諾岡、羅蘭岡、鑽石吧等地都處於野火最高等級區。

綜合ABC7等多家媒體綜合報導，這是加州14年來首次發布更新地圖。今年1月洛杉磯 發生史無前例的毀滅性野火後，州長紐森發布行政命令，要求對野火危險地圖進行徹底修改。最新數據在過去兩個月分批發布，涵蓋全州從北到南各地區。最終結果非常嚴峻，數百萬英畝的「極高火災危險」區域遍布整個加州。

ABC數據團隊發現，目前大洛杉磯地區有90萬英畝土地屬於「極高危險」火災區域，比2011年的舊地圖增加29%。在消防廳的新地圖上，野火最危險區域以鮮紅色標記。從這張地圖上看，華人新移民居住區奇諾岡的大片區域，都在紅色範圍內；此外，哈仙達岡、羅蘭岡、鉆石吧等一些地方也處於紅色區。整體上看，210高速路以北的地區，從西至東都被列入最高等級。

消防部門表示，這張新地圖基於科學、經過實地驗證的模型制定，評估影響火災發生和蔓延的多種因素，包括地形地貌、歷史火災記錄、典型火災天氣、植被類型與密度、火焰長度、餘燼傳播情況等。州消防廳長（ State Fire Marshal）柏蘭特（Daniel Berlant）指出，越來越多的城市和地區被劃入野火危險嚴重區域，表明形勢非常嚴峻，新地圖和消防員近幾年親身經歷的情況高度吻合。

當局認為，有了新地圖，各城市和縣可以制定新的房屋防火和灌木清理要求， 房主還可使用這些地圖評估自身風險，並採取可能挽救生命的措施，使他們的房屋更加耐火。柏蘭特表示，在野火多發地區，90%的現有房屋都是在新建築標準之前建造，消防廳正與當地消防部門合作，教育房主採取措施，提高老房子的防火能力。