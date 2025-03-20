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AI取代護理師？工會批：護理品質降低

編譯陳盈霖／綜合報導
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以色列（Israeli）創投公司Xoltar專注能與病人進行視訊通話的虛擬助理。（Xoltar網頁）
以色列（Israeli）創投公司Xoltar專注能與病人進行視訊通話的虛擬助理。（Xoltar網頁）

洛杉磯NBC 4電視台報導，近年來人工智慧AI）進入醫療領域，數百家醫院正使用愈來愈先進的電腦程式監測病人生命、預警緊急情況，且逐步啟動人工智慧護理計畫。這些工作過去都由護理師和其他醫療專業人士負責，然隨著愈來愈多「AI進入醫療領域」，人類護理師發出反擊。

醫院表示，人工智慧幫助護理師提高效率，應對倦怠與人手不足問題，但護理工會（nursing unions）認為，這項尚未充分了解的技術正取代護理師專業能力，降低患者護理品質。全美最大護理公會「全國護理師聯盟」（National Nurses United）的馬洪（Michelle Mahon）表示，醫院一直等待有足夠合法性的東西取代護理師，整個生態系統設計目的是實現自動化、降低護理人員技能，最終取代護理人員。

馬洪所屬的工會已在全美超過20家醫院示威，爭取對如何使用人工智慧的發言權，及如果他們決定無視自動化建議將受到的紀律處分等。今年1月，新任衛生部長小甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）曾指出，人工智慧護理師「和其他醫師一樣優秀」，可幫助在農村提供醫療服務，再次引發該組織警惕。獲川普（Trump）提名掌理聯邦醫療保險與醫療補助服務中心（Centers for Medicare and Medicaid Services，CMS）的奧茲（Mehmet Oz）表示，他相信人工智慧可「將醫師和護理師從文書工作中解放出來。」

多年來，醫院一直在實驗改進護理，降低成本的技術，如動作感應監控攝影機等。這些數據如今與電子病歷結合，分析以預測醫療問題，甚至指導護理師工作。

AI恐提供危險建議

然院內的人工智慧可能出現錯誤或提供危險建議。

哈特（Adam Hart）在內華達州（Nevada）亨德森（Henderson）的Dignity Health急診室工作時，醫院的電腦系統標記一名新到的病人可能罹患敗血症。根據醫院規定，他應立即給病患輸入大量靜脈注射液，然經過進一步檢查，他發現該病患是名血液透析者，此類患者需謹審處理，避免腎臟因輸液過量受損。哈特向主管提出此問題，卻被告知要按照標準流程執行，直到醫師介入後，病患才改為緩慢輸液。

「你需要獨立思考，這就是為什麼你作為護理師領薪水的原因」。哈特和其他護理師表示，他們理解人工智慧是幫助護理師更輕鬆地監控多名病人，但現實往往是一連串的錯誤警報，有時甚至錯誤地將基本的生理功能（如病人如廁）標記為緊急情況。

即使最先進技術，也會錯過護理師日常能輕易察覺的跡象，但羅耀拉大學（Loyola University）護理學院院長柯林斯（Michelle Collins）表示，人類也並非完美，「我們應接受它能增強我們護理的部分，也謹慎以免它取代人類的元素。」

AI可助接收訊息

根據估計，在新冠肺炎（COVID-19）疫情期間，超過10萬名護理師離職，創下40年來最大減員潮，預估到2032年，每年新增超過19萬個護理師職位。醫院管理者認為，人工智慧可幫助護理師和醫師接收訊息，但並非取代護理師。

阿肯色（Arkansas）醫學科學中心員工每周需撥打數百通電話替病患準備手術。自今年1月以來，中心使用Qventus公司的人工智慧助理與病人和醫療提供者聯繫，減輕工作人員負擔。該公司稱，目前已有115家醫院使用這項技術，旨在通過加速手術流程、減少取消率和減輕倦怠以提升醫院收益。

其他人工智慧業者也開發更多虛擬醫療角色。以色列（Israeli）創投公司Xoltar專注開發能與病人進行視訊通話的虛擬助理，還正研發一款幫助戒菸的虛擬形象。然而，研究AI的護理專家表示，這類系統可能適合積極管理自身健康者，對大多數需要醫療服務的人來說，目前並不適用。

人工智慧 AI 聯邦醫療保險

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