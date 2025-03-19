WiFi干擾器「癱瘓」居家防盜系統 竊賊有如握萬能鑰匙

WiFi干擾器已成為許多盜賊的首選作案手段。（NBC電視台）

洛杉磯 地區入室盜竊猖獗，不法分子使用「WiFi無線網路干擾器」闖民宅，不會觸發報警，在神不知鬼不覺情況下，大肆洗劫錢財。這種新手段被當局稱為「萬能鑰匙」。

據NBC電視台報導，洛杉磯市警局長麥唐諾（Jim McDonnell）17日表示，WiFi干擾器如今已成為許多盜賊的首選作案手段，他們可以在不被發現情況下，闖入居民家中實施盜竊。麥唐諾指出，這種干擾器就是「萬能鑰匙」，也是當今最熱門設備，犯罪分子利用這種設備，可繞過最新安防技術。

專家介紹，只需按一下按鈕，該設備就可以在幾秒鐘內干擾整個WiFi系統，進而影響與其連接的警報、監控等設備。SecureIt Homes創始人Guy Cohen表示，購買這個設備，只需花費幾百美元，就可以干擾任何攝像監控鏡頭，操作非常簡單，只需要幾秒鐘。犯罪分子可以在不進入房屋、或觸發任何警報情況下，攔截和禁用居民家中的無線安全系統。

面對高科技犯罪手段，Cohen認為，阻止入室盜竊的一種方法，是安裝傳統有線安保系統，「竊賊不會爬上電線桿，然後剪斷電線。」為保護財產，最好從房子外圍開始使用各種措施，比如增加額外燈光照明、或安裝噪音警報器。

Cohen表示，必須把家想像成一個洋蔥，層層保護。居民需要用早期檢測系統保護外層，再使用特定產品保護洋蔥的中間部分，也就是家中的門窗。對於最後一層保護，這位安全專家建議，家中應該有像保險 箱一樣的特殊房間，比如一個安全空間，竊賊無法進入。