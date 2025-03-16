美方航空公司 增班中美航線 每周航次百班

疫情之後中美航班銳減，今年美國各大航司釋放增班信號，陸續從3月到5月開始增班。（記者張宏／攝影）

中美航班將從3月開始陸續出現稍大幅度增班，主要是美方航空公司恢復航次、增班。疫情 之後中美航班銳減，且受航班對等原則限制，中美航班總數只有疫情前的三分之一，今年美國各大航空公司終於開始釋放增班信號，陸續從3月到5月開始增班，讓中美航班每周航班達到百班，旅客可有更多航班和價格選擇。

去年2月公告，中美雙方航空公司原則上共可營運每周100班定期客運航班，其中中方50班，美方50班，但截至去年11月，中方的6家航司已把每周50個航班額度飛滿，而美方航司則沒有用完。由於航權對等原則，美國航司如果不增班，中國航司也不能繼續增加。不過今年開始美方航空公司開始增班，其中達美航空將於6月恢復上海浦東（PVG）至洛杉磯（LAX）的直飛服務，每周三班。該航線將由達美旗艦寬體客機空中巴士A350執飛。該航線重新開啟後，達美航空每周將營運17個中美直飛航班，包括目前的上海至底特律和西雅圖兩條航線。

與此同時，美聯航5月起開闢洛杉磯至北京的直飛航線，計畫每周三班。這是美聯航時隔15年後恢復洛杉磯國際機場 （LAX）至北京首都國際機場（PEK）的直飛航班，由波音 787-9執飛，並提供全年服務。同時舊金山飛北京航班增加班次，執飛機型將升級為波音777-200，為乘客提供更舒適的飛行體驗。

因此，中資航空公司每周執行最高50班，美方每周最高48班，共98班。同時從去年年底開始，南方航空從墨西哥城飛往深圳的航班允許在蒂華納上客，這意味著南加民眾又多了一個回中國的選擇，該航線每周最多9班。

之前航班數量不如預期，部分原因是繞行俄羅斯的成本壓力，對美國東岸航點影響最大。例如北京飛紐約飛行時間因為繞飛增加一個半小時左右，導致燃油等飛行等成本增加，影響美國航司的積極性。

未來中美遊客數量預測也呈現樂觀趨勢，美國國家旅遊辦公室（NTTO）發布的數據顯示，中國赴美遊客數量在2017年達到317萬的高峰，疫情前的2019年約為282萬。其後3年，中國遊客大幅滑落到每年不到40萬。但2023年，中國遊客人數回升到了107.8萬，年比上升近193%。NTTO預測，赴美中國遊客數量到2024年會恢復到2019年72.7%的水平，達205.8萬人次；2025年恢復至95.4%。2028年則預計會增長到2019年122.4%的水平，達346.5萬人次。