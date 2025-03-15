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好市多自有品牌科克蘭 8款產品最值得購買

洛杉磯訊
科克蘭的餐巾紙是許多家庭的首選，4包280張餐巾紙售價14.89美元。（取材自FinanceBuzz）
科克蘭的餐巾紙是許多家庭的首選，4包280張餐巾紙售價14.89美元。（取材自FinanceBuzz）

根據理財平台FinanceBuzz的調查報告，好市多Costco）旗下的科克蘭（Kirkland Signature）品牌以其高品質和實惠價格，在消費者中廣受歡迎，涵蓋了從家庭清潔用品到保健產品、食品和時尚單品等多個領域，讓顧客在享受質量保證的同時，還能節省開支。

以下是本月最值得購買的科克蘭產品：

在家庭清潔和健康產品方面，Ultra Clean Free & Clear HE液體洗衣粉脫穎而出。這款洗衣粉每瓶可提供146次使用，售價19.99美元，價格遠低於許多知名品牌。該產品不含香料和染料，特別適合有過敏或敏感皮膚的人群使用。

同樣在健康領域，科克蘭的布洛芬以極具吸引力的價格成為顧客的常購商品。這款布洛芬兩瓶500顆裝只需10.99美元，價格比CVS等藥店的同類產品便宜不少，且每顆含有200毫克的成分。此外，米諾地爾（Minoxidil），作為Rogaine的平價替代品，三瓶裝僅售價49.99美元，用於防止脫髮並促進新髮生成，價格大大低於市場上的同類品牌。

在美容護理方面，科克蘭的日常卸妝濕巾也廣受青睞。這款卸妝濕巾包含4包30片裝和4包15片裝旅行包，售價15.99美元，為需要快速卸妝的消費者提供了極具性價比的選擇。

科克蘭的食品類商品，有機義大利番茄醬售價9.99美元。這款番茄醬來自托斯卡納，選用了高品質的有機番茄，其濃郁的口感和香氣在眾多同類產品中脫穎而出，與市場上的其他品牌相比，這款番茄醬價格更為實惠。

對於家庭日常所需的生活用品，科克蘭的餐巾紙則成為許多家庭的首選。售價14.89美元的4包280張餐巾紙，質地柔軟且吸水性強，適用於各種場合。在燒烤季節來臨之際，BBQ燒烤木材顆粒成為不少戶外活動愛好者的必備商品。這款由天然橡木、山胡桃木、楓木和櫻桃木製成的燒烤木材顆粒，40磅包裝僅售12.99美元。

此外，科克蘭還推出了男士Pima棉T恤，這款T恤由優質Pima棉製成，觸感柔軟且透氣，適合春夏季節穿著，售價僅為10.99美元。

不過，商品價格和庫存情況可能會隨著地點和時間的不同而有所變動。因此消費者在前往好市多購物前，建議先查詢當地的價格和庫存情況，以便做出最佳的購物決策。

好市多 義大利 Costco

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