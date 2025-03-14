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全美最貴 南加大學費又漲 住校生一學年要近10萬

編譯胡立宗／綜合報導
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南加大2025-2026學年，住校生費用將達9萬9139美元。（南加大網站）
南加大2025-2026學年，住校生費用將達9萬9139美元。（南加大網站）

南加大宣布，2025-2026學年的學雜費再漲3914美元，住校生費用為9萬9139美元，住外面的也漲了3390美元，達8萬6581美元，正如「美國新聞與世界報導」2024年評比所稱，南加大是美國最貴的知名院校。

南加大公告顯示，單是學費就年增了3356美元，雜費漲了159美元，住校生的餐費增加368美元 ，住校與住外面的學生只有書籍費是減少的。

校方在網站表示，他們瞭解大學教育必須要學生與家庭的投資，但他們最不希望的就是學雜費成為進入南加大的障礙，因此超過三分之二的大學部學生都能獲得一定的財務補助，基於需求的助學金、學術獎學金、學貸與聯邦的工讀方案。

不過NBCLA指出，南加大增加學費的背景是，對高等教育的信心已然跌到歷史新低，不論是出自學貸負擔或政治立場分歧。

2023年的一份蓋洛普民調顯示，只有36%的美國人信任高等教育，較2015年的57%大幅下跌。另外，不同政黨屬性，擔心的事也不一樣，民主黨人擔心學費，共和黨人擔心政治介入高等教育。

南加大 學貸 民調

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