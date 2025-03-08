聖伯納汀諾市教會牧師 涉詐騙23萬被捕

聖市教會牧師兼前市議員候選人Terrance Owens Elliott利用虛假信託、空白支票和虛構費用等手法詐騙友人和非營利組織超過23萬美元，已被捕面臨11項電信詐騙罪指控，每項最高可判20年。（翻攝至The Sun 新聞網）

聖伯納汀諾市（San Bernardino）教會牧師艾略特（Terrance Owens Elliott）因涉嫌設立虛假信託、偽造簽名開立空白支票，並虛構服務費用，系統性詐騙長期友人及非營利組織，詐騙總額超過23萬美元。他6日遭聯邦執法人員逮捕，並面臨11項電信詐欺罪名，每項最高可判處20年監禁。

聯邦大陪審團的起訴書顯示，60歲的艾略特，又名Tony Elliott，居住在克萊斯特林（Crestline）。他自2019年10月至2023年2月間，假冒聖市政府及警察局人員，詐騙多名長期友人，非法獲利約15萬263美元。

其中，一名受害者「M.C.」在獲得一筆遺產後，艾略特聲稱，若直接領取款項，將影響其醫療保險 及社會安全福利，勸誘她將資金存入信託基金，由他管理。他雖成立信託基金並擔任共同受託人，卻在銀行開戶時篡改信託協議，使自己成為唯一可動用資金的人。隨後，他利用該帳戶向「教會A」轉帳支付租金，並挪用資金購買耐吉球鞋、鋼琴、衣物，以及摩托車延長保固等個人用品。此外，他還從M.C.的另一個銀行帳戶挪用約2萬7164美元的社會安全金，轉入該教會。當受害者家屬詢問信託帳戶狀況或要求銀行對帳單時，艾略特以情緒勒索手法拖延，謊稱一切都在掌控之中。

M.C.過世後，艾略特進一步欺騙另一名受害者「W.H.」，要求支付8615美元喪葬費，謊稱信託帳戶資金需經法官批准才能動用。此外，2021年6月至2023年2月間，他以「避稅」為由，誘使W.H.的公司向M.C.的信託基金提供6萬5000美元貸款 ，並要求W.H.簽署多張空白支票。然而，艾略特未依約償還貸款，反而利用這些支票挪用款項至「教會A」，並用在個人消費。最終，他僅存入4萬9000美元至信託基金，未償還原貸款金額。

此外，2018年9月至2021年6月間，艾略特利用與「教會B」及其董事會的關係，以代處理該教會及相關非營利機構訴訟費用為由，詐騙該機構約3萬2300美元。這些款項最終流入他掌控的銀行帳戶，而非用機構的合法支出。

檢方表示，艾略特的詐欺行為造成受害者總損失約23萬8563美元。若罪名成立，他將面臨最高20年聯邦監禁，每項罪名皆可分開計算刑期。聯邦調查局（FBI ）正在持續調查此案，並認為可能仍有其他受害者未被發現。任何知情人士可致電FBI洛杉磯辦公室（310-477-6565）或透過網站（tips.fbi.gov）提供線索。本案由美國加州中區聯邦檢察官辦公室檢察官魏爾（Benjamin J. Weir）負責起訴。