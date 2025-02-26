ICE突襲南加華人城市 不諳英文者處境堪憂

ICE日前在華人居住城市阿罕布拉展開移民執法行動。（FOX）

海關暨移民 執法局（ICE ）上周末在洛杉磯縣華人聚居城市阿罕布拉 （Alhambra）展開執法行動引起恐慌，當地移民家庭不會說英文或英文表達不流利是一種較普遍的現象，這些居民在面臨ICE執法行動時處境讓人擔憂。

根據福斯電視台（FOX）報導，最新曝光的阿罕布拉市社區維權人士與移民局官員對峙的一段視頻引起不安。南加亞美公義促進中心 (Asian Americans Advancing Justice，簡稱AJSOCAL)執行長Connie Chung Joe，對社區中不會說英文的移民家庭處境表示憂慮。該組織一直努力發布盡可能多的信息幫助這些移民，並在AJSOCAL.org上公布相關材料，盡可能多地傳播信息。Joe表示，人們的恐懼依然是顯而易見的。

一些不願具名的居民對媒體表示，如果事實真像ICE報告的那樣，突襲目標是犯下罪行的無證移民，比如幫派成員或性侵犯者，他們會因此感到更安全。但鄰近城市蒙地貝婁（Montebello）移民律師Rebecca Medina表示，他們了解到的案例中，一些沒有合法身分、也沒有犯罪背景的人，也在ICE執法行動中被抓獲。

NBC報導指出，社區維權人士23日在阿罕布拉市與ICE對峙時，高喊「這裡不歡迎移民局」，他們還目擊到特工在清場離開後，按照掌握的地址名單，挨家挨戶敲門繼續搜查無證移民。

這場在華人區的行動，同時引發洛杉磯縣其他地區家庭的擔憂，對許多移民來說，恐懼不僅是敲門的可能性，還將面臨家庭分離的毀滅性打擊。對於混合身分家庭來說，他們的家庭成員中既有無證移民又有美國公民，這種威脅尤為緊迫，因為不僅可能面對部分家庭成員驅逐的風險，更要承受父母、孩子被迫分離的痛苦。

但ICE宣布已至少逮捕一名據稱與幫派有聯繫、且持有致命武器、襲擊前科的瓜地馬拉（Guatemalan）移民。

CBS報導指出，針對ICE的移民執法行動，洛杉磯社區自衛聯盟組織(Community Self-Defense Coalition LA)約150名志工在全縣巡邏，他們跟蹤並記錄特工日前在阿罕布拉、聖費南度（San Fernando）的兩次行動。活動人士透過擴音器告訴社區成員，如果特工沒有搜索令，他們就不必開門。

對於社區組織的阻撓行動，洛縣共和黨主席霍格（Roxanne Hoge）表示，拿著擴音器試圖擾亂執法活動的人必須承擔後果，他們的行為將導致ICE更難找到犯罪分子。FBI自1月底以來一直協助移民執法行動，並表示任何妨礙執法行動的人都可能被起訴。但維權人士指出，他們不會進行肢體干涉，不會發動攻擊，不會做任何違法的事情，只是用合法手段保衛社區。

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