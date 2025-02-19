華嫗起床後失語 靠AI聊天機器人救命

根據AI聊天機器人的建議，丁女士的奶奶被送往急症室，目前情況穩定。（受訪者提供)

人工智能（AI ）不僅能提升工作效率，關鍵時刻還能救命。聖蓋博市居民丁女士，近日分享一段驚心動魄的經歷，她奶奶在早晨起床後，突發短暫性語言障礙，幸虧借助AI聊天機器人，才及時識別出風險並迅速就醫，避免更嚴重後果。

丁女士描述，她奶奶在進行日常洗漱時，突然發現無法說話，這一情況持續約兩分鐘。「奶奶當時身體其他部位都可以正常活動，但想說話卻發現只有嘴巴在動，沒有聲音，整個人看起來也比較木訥。」但事後奶奶的意識清晰，並未感到任何不適，家人見她一切正常，沒有特別在意。

然而，丁女士心存疑慮，查詢AI聊天機器人。「DeepSeek和ChatGPT 都提示，這是小中風 （TIA，學名短暫性腦缺血發作）跡象，是中風前兆之一，建議立即送醫。」

在AI建議下，家人立刻將奶奶送往急診室。抵達醫院後，醫護人員測得奶奶的血壓高達240以上。「奶奶第一次出現這種情況，沒想到這麼嚴重！」丁女士說，因為情況緊急，醫護人員立即安排奶奶入院並進行降壓治療。

「醫生的診斷，也是TIA小中風，與AI的判斷一模一樣！AI不僅診斷準確，其建議的檢查項目，也與醫生開具的一致。」丁女士說，醫生告訴她，因為一早起來就不能說話，奶奶可能在睡著時，就已經小中風了。

丁女士的奶奶經過五天住院治療後，終於順利出院。

近期在《JAMA Network Open》上發表的研究顯示，ChatGPT-4在疾病診斷的準確性方面超過醫師。在處理棘手病例時，AI的診斷推理分數達90%，而即使是與聊天機器人協作的醫師，診斷推理分數也僅為76%。

丁女士表示，AI聊天機器人現在已成為她生活的一部分，「每天都用，有点啥都問它。」