州長促落實抗燼區堵野火 住家周邊5呎內不得放易燃物

加州州長紐森近日宣布要落實「抗燼區」規定。圖為寶馬山大火發生時，屋主密切觀察火勢。（美聯社）

鑑於洛杉磯 大火的嚴重損失，州長紐森 近日宣布落實「抗燼區」的規定，要求住家周邊五呎內不得置放易燃物品，並應將圍籬改用抗火材質。加州 消防局強調，此舉意在避免野火快速蔓延，不過施行細節還待討論。

很多民眾因為新規而措手不及，但事實上，加州早在2020年就已通過「抗燼區」（ember-resistant zone，灰燼拒止區）的修正案，只是加州森林與防火委員會（California Board of Forestry and Fire Protection）一直沒有討論出施行細則，紐森的行政命令只是要求盡快制定。

紐森要求45日內完成民意蒐集，並在2025年底前完成制定。新規將適用於加州全境，因為現有的兩道法令，即「公共資源法」（Public Resources Code）第4291章，與「加州法典」（California Code）第51182條都已規定，加州消防署（Cal Fire）的責任區，建築物都需建立灰燼拒止區，特別是處於火災風險非常高地區者。

消防專家近年的研究發現，隨風飄散的餘燼威脅程度可能比明火更大，因為它們能夠飄散到很遠的地方，點燃意料不到之處的易燃物品。在野火更加頻繁與規模越大的趨勢下，加州政府更看重住宅周邊抗火能力的建立。

以下為洛杉磯每日新聞整理出的問答集：

問：為何劃定五呎範圍？

答：消防署是依據實際情形，基於科學研究，判定此一距離最能保護住家免於火災。

問：居民是否都要遵守？

答：城市與郊外，只要是加州消防署管理的範圍內，建物都要設置「零區」或「抗燼區」。

問：抗燼區的定義是？

答：加州消防署還未公布細節，但依照現有的零區（Zone 0）規定，住家周邊土地應該覆蓋碎石、鋪面或水泥，而非樹木等易燃物。最好也不要停車、放垃圾桶。

問：圍籬與庭園其他設施也要用防火材質嗎？

答：住家五呎範圍內，圍籬、大門、棚架都必須改用不可燃材質。但是千萬別用塑膠材質，因為它們擋不住灰燼又不耐燒。

問：誰來負責執行？

答：消防署的責任範圍內由它們負責，各地消防局也有各自的責任區。

問：不守規定是否會被開單？

答：公共資源法修訂時曾經考慮罰，但消防署還未定出細則。