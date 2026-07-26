我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1歲被出養瑞典 她23年後回安徽認親

華人斥資2萬美元搭迪士尼郵輪：超值得、還想再去

南加台美急難救助協會防災宣導 8月2日舉辦義診

記者張庭瑜╱艾爾蒙地市報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
南加州台美急難救助協會會長徐菡美介紹協會下半年活動規畫，包括社區義診、防災教育及...
南加州台美急難救助協會會長徐菡美介紹協會下半年活動規畫，包括社區義診、防災教育及急難救助講座。（記者張庭瑜╱攝影）

為提升僑胞面對突發事故的應變能力，南加州台美急難救助協會公布2026年下半年活動規畫，將舉辦社區義診、急難救助講座及慶祝雙十國慶音樂會等系列活動，並於11月完成2027年幹部改選，持續推動急難救助、健康促進及社區安全教育。

副會長劉雅薇表示，8月2日將舉辦第三屆社區義診，邀集13名中、西醫師及心理健康專業人員提供健康諮詢，並由南巴沙迪那、羅蘭岡及亞凱迪亞三個獅子會提供行動健檢車，安排視力、聽力篩檢及健康運動課程；慈濟基金會也將與紅十字會合作開設CPR認證課程，並示範地震、槍擊事件及異物哽塞等急救處置，提升社區防災與自救能力。

副會長曾翔瑜指出，9月27日將舉辦慶祝雙十國慶音樂會，結合急難救助講座，介紹民眾在戲院等公共場所遇到突發事件時的應變方式；11月15日則召開會員大會及年末理事會，選出2027年理事，並完成會長、副會長等幹部改選。

洛僑中心主任張皓鈞表示，僑委會近年推動「全社會防衛韌性」演練，希望海外僑界建立完善的緊急應變機制，不僅能在台灣有需要時有系統募集及運送資源，也能因應各僑區可能發生的天然災害或其他突發事件。他表示，今年洛杉磯地區專案由國策顧問田詒鴻擔任召集人，未來急難救助協會將扮演更重要的資源整合角。

會長徐菡美表示，協會成立宗旨是在旅外僑胞、留學生及旅客遭遇急難時提供即時協助，並透過防詐、防災及健康宣導提升社區應變能力。今年1月舉辦防詐騙、防災講習會時，就吸引近300人參與；7月也參與洛杉磯地區「全社會防衛韌性」專案演練，透過模擬重大事件的人力、物資及資源調度，強化急難應變能力。創會會長田詒鴻表示，急難救助的精神是在他人有需要時提供力所能及的協助，希望凝聚僑界力量，持續協助旅外僑胞、留學生及旅客，讓有需要的人都能及時獲得幫助。

南加州台美急難救助協會創會會長田詒鴻說明協會推動急難救助工作的理念與未來方向。（...
南加州台美急難救助協會創會會長田詒鴻說明協會推動急難救助工作的理念與未來方向。（記者張庭瑜╱攝影）

洛杉磯華僑文教服務中心主任張皓鈞出席記者會致詞，肯定急難救助協會推動全社會防衛韌...
洛杉磯華僑文教服務中心主任張皓鈞出席記者會致詞，肯定急難救助協會推動全社會防衛韌性及急難應變工作。（記者張庭瑜╱攝影）

南加州台美急難救助協會舉行2026年全年活動報告記者會，宣布下半年將推出社區義診...
南加州台美急難救助協會舉行2026年全年活動報告記者會，宣布下半年將推出社區義診、急難救助講座及會員大會等系列活動。（記者張庭瑜╱攝影）

精華 FAQ

  • 協會將舉辦第三屆社區義診，邀集13名中、西醫師及心理健康專業人員提供諮詢，並結合視力、聽力篩檢、健康運動課程與行動健檢服務。

  • 活動除健康服務外，也將由慈濟基金會與紅十字會合作開設CPR認證課程，並示範地震、槍擊事件及異物哽塞等急救處置，提升社區自救能力。

  • 9月27日將舉辦雙十國慶音樂會並搭配急難救助講座，11月15日則召開會員大會與年末理事會，完成2027年理事及會長、副會長等幹部改選。

南加 亞凱迪亞 加州

上一則

加州租屋廣告 須提供原始照片

下一則

「減重神藥」停藥一年 恐復胖75%

延伸閱讀

警犬、特警演練 華人社區守望活動8/4登場

警犬、特警演練 華人社區守望活動8/4登場
沈伯洋後援會成立 支持者齊聚南加

沈伯洋後援會成立 支持者齊聚南加
新北市攜手南加 拚客語傳承、促義民祭落地海外

新北市攜手南加 拚客語傳承、促義民祭落地海外
美東南僑務委員會議座談 凝聚僑界共識

美東南僑務委員會議座談 凝聚僑界共識
北美棕櫚泉台灣商會 促台美雙向投資

北美棕櫚泉台灣商會 促台美雙向投資
華埠服務中心 7/18健康博覽會免費健檢

華埠服務中心 7/18健康博覽會免費健檢

熱門新聞

各大航空陸續禁止使用飛行神器充氣腳墊。（記者張宏／攝影）

華人帶「飛行神器」美空乘屢警告 還不給飯吃？

2026-07-18 21:18
好市多最適合華人高溫烹飪的食用油終於迎來降價。（記者王若然／攝影）

好市多適合爆炒的酪梨油難得特價 優惠只到下月2日

2026-07-20 22:43
在「人工智慧新浪潮」論壇中，律師韓正豫分享2026年美國人工智慧監管現況，以及企業應注意的法規發展。（記者子為/攝影）

男子為奔喪購機票 AI客服一句話 引發一場官司

2026-07-19 19:58
Trader Joe's近年美容保養區人氣攀升，維生素A晚間精華、護唇膜、面部保濕乳液等護膚產品價格多在10美元以下，成為不少旅美華人返鄉時採購的熱門伴手禮。（記者朱敏梓／攝影）

10元不輸200元？Trader Joe's這好物 華人一次搬20件

2026-07-18 21:37
葉俊麟分享AI最容易發現的稅務問題：漏報收入、異常扣除、重複抵免、大額虧損、海外資產。（記者子為／攝影）

AI查稅時代來了？會計師：這些人最容易被盯上

2026-07-23 20:17
旅遊專家建議，郵輪旅遊最合適的季節是4、5月或9、10月，這段時期通常票價較低，天氣舒適，遊客也相對較少。圖為停泊於阿拉斯拉首府朱諾的郵輪。（本報檔案照）

郵輪旅遊免被宰學問多 達人揭省錢5招

2026-07-18 22:11

超人氣

更多 >
在美國過得好的華人共通點 在地人列5大特質

在美國過得好的華人共通點 在地人列5大特質
紐約法拉盛連棟住宅5級大火 23人受傷、78歲華婦確認死亡

紐約法拉盛連棟住宅5級大火 23人受傷、78歲華婦確認死亡
川普為何深夜突喊停對伊朗大規模作戰？紐時曝光原因

川普為何深夜突喊停對伊朗大規模作戰？紐時曝光原因
庫克力推長鑫、長存加入蘋果供應鏈 遭美光強烈反對

庫克力推長鑫、長存加入蘋果供應鏈 遭美光強烈反對
華女棄洛赴矽谷：AI時代最吃香非寫程式而是「這能力」

華女棄洛赴矽谷：AI時代最吃香非寫程式而是「這能力」