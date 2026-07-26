南加台美急難救助協會防災宣導 8月2日舉辦義診
為提升僑胞面對突發事故的應變能力，南加州台美急難救助協會公布2026年下半年活動規畫，將舉辦社區義診、急難救助講座及慶祝雙十國慶音樂會等系列活動，並於11月完成2027年幹部改選，持續推動急難救助、健康促進及社區安全教育。
副會長劉雅薇表示，8月2日將舉辦第三屆社區義診，邀集13名中、西醫師及心理健康專業人員提供健康諮詢，並由南巴沙迪那、羅蘭岡及亞凱迪亞三個獅子會提供行動健檢車，安排視力、聽力篩檢及健康運動課程；慈濟基金會也將與紅十字會合作開設CPR認證課程，並示範地震、槍擊事件及異物哽塞等急救處置，提升社區防災與自救能力。
副會長曾翔瑜指出，9月27日將舉辦慶祝雙十國慶音樂會，結合急難救助講座，介紹民眾在戲院等公共場所遇到突發事件時的應變方式；11月15日則召開會員大會及年末理事會，選出2027年理事，並完成會長、副會長等幹部改選。
洛僑中心主任張皓鈞表示，僑委會近年推動「全社會防衛韌性」演練，希望海外僑界建立完善的緊急應變機制，不僅能在台灣有需要時有系統募集及運送資源，也能因應各僑區可能發生的天然災害或其他突發事件。他表示，今年洛杉磯地區專案由國策顧問田詒鴻擔任召集人，未來急難救助協會將扮演更重要的資源整合角。
會長徐菡美表示，協會成立宗旨是在旅外僑胞、留學生及旅客遭遇急難時提供即時協助，並透過防詐、防災及健康宣導提升社區應變能力。今年1月舉辦防詐騙、防災講習會時，就吸引近300人參與；7月也參與洛杉磯地區「全社會防衛韌性」專案演練，透過模擬重大事件的人力、物資及資源調度，強化急難應變能力。創會會長田詒鴻表示，急難救助的精神是在他人有需要時提供力所能及的協助，希望凝聚僑界力量，持續協助旅外僑胞、留學生及旅客，讓有需要的人都能及時獲得幫助。
協會將舉辦第三屆社區義診，邀集13名中、西醫師及心理健康專業人員提供諮詢，並結合視力、聽力篩檢、健康運動課程與行動健檢服務。 活動除健康服務外，也將由慈濟基金會與紅十字會合作開設CPR認證課程，並示範地震、槍擊事件及異物哽塞等急救處置，提升社區自救能力。 9月27日將舉辦雙十國慶音樂會並搭配急難救助講座，11月15日則召開會員大會與年末理事會，完成2027年理事及會長、副會長等幹部改選。
精華 FAQ
協會將舉辦第三屆社區義診，邀集13名中、西醫師及心理健康專業人員提供諮詢，並結合視力、聽力篩檢、健康運動課程與行動健檢服務。
活動除健康服務外，也將由慈濟基金會與紅十字會合作開設CPR認證課程，並示範地震、槍擊事件及異物哽塞等急救處置，提升社區自救能力。
9月27日將舉辦雙十國慶音樂會並搭配急難救助講座，11月15日則召開會員大會與年末理事會，完成2027年理事及會長、副會長等幹部改選。
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