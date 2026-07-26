南加台美急難救助協會防災宣導 8月2日舉辦義診

南加州台美急難救助協會會長徐菡美介紹協會下半年活動規畫，包括社區義診、防災教育及急難救助講座。（記者張庭瑜╱攝影）

為提升僑胞面對突發事故的應變能力，南加 州台美急難救助協會公布2026年下半年活動規畫，將舉辦社區義診、急難救助講座及慶祝雙十國慶音樂會等系列活動，並於11月完成2027年幹部改選，持續推動急難救助、健康促進及社區安全教育。

副會長劉雅薇表示，8月2日將舉辦第三屆社區義診，邀集13名中、西醫師及心理健康專業人員提供健康諮詢，並由南巴沙迪那、羅蘭岡及亞凱迪亞 三個獅子會提供行動健檢車，安排視力、聽力篩檢及健康運動課程；慈濟基金會也將與紅十字會合作開設CPR認證課程，並示範地震、槍擊事件及異物哽塞等急救處置，提升社區防災與自救能力。

副會長曾翔瑜指出，9月27日將舉辦慶祝雙十國慶音樂會，結合急難救助講座，介紹民眾在戲院等公共場所遇到突發事件時的應變方式；11月15日則召開會員大會及年末理事會，選出2027年理事，並完成會長、副會長等幹部改選。

洛僑中心主任張皓鈞表示，僑委會近年推動「全社會防衛韌性」演練，希望海外僑界建立完善的緊急應變機制，不僅能在台灣有需要時有系統募集及運送資源，也能因應各僑區可能發生的天然災害或其他突發事件。他表示，今年洛杉磯地區專案由國策顧問田詒鴻擔任召集人，未來急難救助協會將扮演更重要的資源整合角。

會長徐菡美表示，協會成立宗旨是在旅外僑胞、留學生及旅客遭遇急難時提供即時協助，並透過防詐、防災及健康宣導提升社區應變能力。今年1月舉辦防詐騙、防災講習會時，就吸引近300人參與；7月也參與洛杉磯地區「全社會防衛韌性」專案演練，透過模擬重大事件的人力、物資及資源調度，強化急難應變能力。創會會長田詒鴻表示，急難救助的精神是在他人有需要時提供力所能及的協助，希望凝聚僑界力量，持續協助旅外僑胞、留學生及旅客，讓有需要的人都能及時獲得幫助。

南加州台美急難救助協會創會會長田詒鴻說明協會推動急難救助工作的理念與未來方向。（記者張庭瑜╱攝影）

洛杉磯華僑文教服務中心主任張皓鈞出席記者會致詞，肯定急難救助協會推動全社會防衛韌性及急難應變工作。（記者張庭瑜╱攝影）

南加州台美急難救助協會舉行2026年全年活動報告記者會，宣布下半年將推出社區義診、急難救助講座及會員大會等系列活動。（記者張庭瑜╱攝影）