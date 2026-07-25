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鑽石吧加徵1%銷售稅11月公投 若獲支持 稅率將升至11.25%

記者楊青╱鑽石吧報導
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財政一向優良的鑽石吧市，面臨城市收入增長有限與成本快速上升的差距壓力。（鑽石吧市...
財政一向優良的鑽石吧市，面臨城市收入增長有限與成本快速上升的差距壓力。（鑽石吧市府）

鑽石吧市議會一致通過決議，將一項加徵1%地方銷售稅的提案列入今年11月3日公投。若獲過半數支持，預估每年可為市府增加約600萬美元收入，用於公共安全、道路維修、野火防災、公園維護及社區休閒等服務。

市府強調，此項增稅提案是為因應市府財政缺口，維持公共安全及各項市政服務。此次市議會通過的只是將提案送交選民表決，並非直接加稅，是否實施仍須由選民投票決定。

鑽石吧市府表示，鑽石吧雖然已連續37年達成預算平衡，但近年由於物價、人工及公共服務成本持續上升，市府一般基金（General Fund）收入成長速度已跟不上支出，形成「結構性赤字」。根據市府預估，2027財政年度一般基金將出現約120萬美元赤字，若沒有新收入來源，未來缺口將持續擴大。

一般基金是市府主要營運經費來源，支應警消、道路、公園、休閒活動及其他市政服務。在鑽石吧的一般基金中，公共安全支出最高，約910萬美元，占基金支出總數27%。

市府表示，若提案獲得選民通過，加徵的1%地方銷售稅每年約可增加600萬美元收入，而且該收入將留在鑽石吧，不會被州政府或洛杉磯縣政府挪作他用。市府承諾，一般基金每年均接受獨立財務審計，並在年度預算審議過程中公開討論，確保資金運用透明。

不少民眾擔心，如果提案通過，鑽石吧銷售稅最高將達11.25%。目前鑽石吧銷售稅率為9.75%。由於洛杉磯縣選民通過Measure ER，自2026年10月1日起，全縣銷售稅率將增加0.5%，使鑽石吧稅率提高至10.25%。如果今年11月地方1%銷售稅提案也獲通過，鑽石吧整體銷售稅率將提高至11.25%，鑽石吧將成為洛縣銷售稅率較高的城市之一；若未通過，鑽石吧市府未來可能需透過縮減支出、延後公共工程或尋求其他財源，因應財政缺口。

鑽石吧此次提案同時反映許多南加地方城市共同面臨的財政壓力。一方面，公共安全、人事成本及基礎建設維護費用持續增加；另一方面，地方政府主要依賴房產稅與銷售稅收入，在經濟成長放緩及消費型態改變下，財政壓力日益加劇。

精華 FAQ

  • 市議會目前只是把加徵1%地方銷售稅的提案送交11月3日公投，並非直接加稅。最後是否實施，仍要看選民投票結果，若未過半支持就不會生效。

  • 市府預估，若選民通過這項1%地方銷售稅，每年可為市府帶來約600萬美元收入。這筆錢將用於公共安全、道路維修、野火防災、公園維護與社區休閒服務。

  • 目前鑽石吧銷售稅率為9.75%，若加上洛縣自2026年10月1日起的0.5%上調，再通過本次1%地方稅，總稅率將達11.25%，因此成為洛縣稅率較高的城市之一。

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