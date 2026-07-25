走出華人圈！台灣中醫藥產業善用AI搶攻北美市場

台灣中醫藥產業展示暨洽談會23日在蒙特利公園市舉行，現場吸引美國進口商、代理商及健康產業業者到場，與台灣廠商面對面交流。（記者張庭瑜╱攝影）

從老師傅憑經驗辨識藥材，到AI協助判讀原料、監控製程，台灣中醫藥產業正以科技轉型搶攻北美市場。洛杉磯 台貿中心23日在蒙特利公園市 舉辦「台灣中醫藥產業展示暨洽談會」，邀集14家台灣業者及相關公協會來美，帶來科學中藥、腸胃藥、草本貼布及機能性產品，尋找進口商、代理商與電商夥伴，並針對美國法規及不同族裔需求調整產品。

洛杉磯台貿中心主任閉達玉表示，美國西岸華人 眾多，其他族裔對草本保健產品的接受度也提高，具市場潛力。此次組團來美不只展示產品，更希望透過商務洽談，協助業者取得代理、進口及通路合作，從亞裔市場走向主流消費群。

創立於1931年的張國周製藥，此行主要希望尋找美西代理商。公司董事張元遠表示，張國周強胃散約20年前已進入美國，過去主要透過報紙及實體藥房銷售，但原有代理商後來遷往美東，導致美西部分通路缺貨，因此希望藉此次洽談重新建立供貨網絡，並評估透過電商接觸新一代消費者。

深耕外用製劑42年的台灣三帆製藥，將資深人員辨識藥材的經驗建成AI資料庫，再結合影像辨識技術。總經理黃信穎表示，過去每批藥材均須等待老師傅比對，約需八至十天，如今可在一至兩天內完成初步判讀。AI也被用來監測製程中的溫度、濕度、原料擺放及萃取方式，降低技術傳承斷層及人員操作差異。

代表團團長、顧安醫療事業創辦人顧明津表示，台灣的優勢在於保存傳統理論與製藥工藝，同時導入現代生產及品質管理；然而，中草藥在台灣與美國的產品分類及管理方式不同。符合當地法規、提供科學與品質資料，並以美國消費者熟悉的語言說明產品，將是台灣中醫藥能否走出華人圈的關鍵。

台灣中醫藥業者向到場買家介紹產品特色及應用，尋求進入美國市場的合作機會。（記者張庭瑜╱攝影）

張國周製藥在現場展示強胃散等產品，與當地買家洽談美西代理及銷售通路。（記者張庭瑜╱攝影）

「台灣中醫藥產業展示暨洽談會」邀集14家台灣業者及相關公協會來美拓銷，現場交流熱絡。（記者張庭瑜╱攝影）

（左起）代表團團長顧明津、僑務委員潘意玲、洛杉磯台貿中心主任閉達玉與業者展示台灣中醫藥及保健產品。（記者張庭瑜╱攝影）

台灣中醫藥產業展示暨洽談會在蒙特利公園市登場，洛杉磯台貿中心主任閉達玉（左起）、代表團團長顧明津及僑務委員潘意玲在活動中合影 。（記者張庭瑜╱攝影）

台灣三帆製藥總經理黃信穎展示針對北美消費習慣設計的冷熱草本舒緩貼布。（記者張庭瑜╱攝影）

僑務委員潘意玲（左）與張國周製藥公司董事張元遠展示不同包裝的強胃散產品。（記者張庭瑜╱攝影）