走出華人圈！台灣中醫藥產業善用AI搶攻北美市場
從老師傅憑經驗辨識藥材，到AI協助判讀原料、監控製程，台灣中醫藥產業正以科技轉型搶攻北美市場。洛杉磯台貿中心23日在蒙特利公園市舉辦「台灣中醫藥產業展示暨洽談會」，邀集14家台灣業者及相關公協會來美，帶來科學中藥、腸胃藥、草本貼布及機能性產品，尋找進口商、代理商與電商夥伴，並針對美國法規及不同族裔需求調整產品。
洛杉磯台貿中心主任閉達玉表示，美國西岸華人眾多，其他族裔對草本保健產品的接受度也提高，具市場潛力。此次組團來美不只展示產品，更希望透過商務洽談，協助業者取得代理、進口及通路合作，從亞裔市場走向主流消費群。
創立於1931年的張國周製藥，此行主要希望尋找美西代理商。公司董事張元遠表示，張國周強胃散約20年前已進入美國，過去主要透過報紙及實體藥房銷售，但原有代理商後來遷往美東，導致美西部分通路缺貨，因此希望藉此次洽談重新建立供貨網絡，並評估透過電商接觸新一代消費者。
深耕外用製劑42年的台灣三帆製藥，將資深人員辨識藥材的經驗建成AI資料庫，再結合影像辨識技術。總經理黃信穎表示，過去每批藥材均須等待老師傅比對，約需八至十天，如今可在一至兩天內完成初步判讀。AI也被用來監測製程中的溫度、濕度、原料擺放及萃取方式，降低技術傳承斷層及人員操作差異。
代表團團長、顧安醫療事業創辦人顧明津表示，台灣的優勢在於保存傳統理論與製藥工藝，同時導入現代生產及品質管理；然而，中草藥在台灣與美國的產品分類及管理方式不同。符合當地法規、提供科學與品質資料，並以美國消費者熟悉的語言說明產品，將是台灣中醫藥能否走出華人圈的關鍵。
業者希望透過洛杉磯洽談會尋找進口商、代理商與電商夥伴，重建供貨與通路網絡，同時依美國法規與消費習慣調整產品，擴大北美市場。 三帆把資深人員的藥材辨識經驗建成AI資料庫，搭配影像辨識快速判讀原料，並用AI監測溫度、濕度、擺放與萃取流程，縮短判讀時間並降低人工作業差異。 代表團認為關鍵在於符合當地法規、提供科學與品質資料，並用美國消費者熟悉的語言說明產品功效與定位，讓草本保健品更容易被主流市場接受。
精華 FAQ
業者希望透過洛杉磯洽談會尋找進口商、代理商與電商夥伴，重建供貨與通路網絡，同時依美國法規與消費習慣調整產品，擴大北美市場。
三帆把資深人員的藥材辨識經驗建成AI資料庫，搭配影像辨識快速判讀原料，並用AI監測溫度、濕度、擺放與萃取流程，縮短判讀時間並降低人工作業差異。
代表團認為關鍵在於符合當地法規、提供科學與品質資料，並用美國消費者熟悉的語言說明產品功效與定位，讓草本保健品更容易被主流市場接受。
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