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盜賊不慌不忙作案38分鐘 華女住宅被盯梢遭竊20萬

記者王若然／鮑爾溫公園報導
珠寶被盜走。（李女士提供）
珠寶被盜走。（李女士提供）

加州鮑爾溫公園市華裔居民李女士在7月的一個夜晚，與朋友在外聚餐娛樂，卻沒想到原本一次普通外出，卻是惡夢的開始。當她回到家中，發現被翻了個底朝天，家中十幾年的積蓄，全部被盜走，損失超過20萬美元。她說，「我從沒想過努力工作換來的幾乎所有，在那38分鐘內消失殆盡。」

根據案發的小區內監控，事情發生在7月11日晚約9時8分。當時一輛車進入到李女士居住的康斗屋鐵門小區，並停靠在李女士家門前。晚9時43分，監控畫面顯示，兩盜賊將偷得的財物陸續放到後備箱，兩人作案過程中，車上還有另一人在把風。作案車輛的後車燈異常亮眼，即便有監控，也很難看清車牌號。而三名嫌疑人均戴帽子、面罩和手套，看不清長相和族裔。

根據李女士說法，僅僅是她的名牌包，就被偷走幾十個，這些包包價值超過10萬美元，此外還有珠寶和現金，就連戴森吹風筒和直板夾都被偷走，總價值超過20萬美元，這幾乎是她來美打拚15年的全部家當。她提到，盜賊是打破玻璃窗進入屋內。

李女士表示，這些盜賊早有預謀。案發後，曾找隔壁屋主查看監控，這些監控的角度剛好可以拍到盜賊。不料，屋主竟告訴她監控被人剪斷線路，事發那晚沒有錄影。此外，李女士與男友居住在這處康斗屋，作息時間規律。這些賊能如此清楚李女士與男友是否在家，她懷疑早就被盯上，甚至案發那晚，還有賊跟著他們出去，確保他們不會中途返回。只有這樣，盜賊才可以不慌不忙，作案長達38分鐘。

當地的鮑爾溫公園新聞（Baldwin Park News）對該案也做了報導，其中提到當地警方回應稱確有其案，嫌疑人共三名，目前仍在調查中。

李女士表示，雖然也有聽過他人建議，不要在家中放貴重物品或現金，但她因完全相信居住環境的安全性，才疏忽大意，「完全沒想到會發生這種事。」她說，小區內目前約有三分之一住戶為華人，平日也有保安巡邏。

鮑爾溫公園市近期還發生其他入室竊盜案。鮑爾溫公園新聞報導，6月21日下午4時27分，有賊闖入Ballentine Place與La Rica Avenue交匯處的民宅。當時屋主尚在屋內，聽到一樓有異響趕忙報警。鮑爾溫市警局迅速趕往現場，並發現有賊強行闖入的痕跡。不過賊在警方趕到現場前已經逃離，警方在附近進行搜索，並未發現嫌犯。

5月2日與5月1日也發生闖空門盜竊，在5月2日的案件中，兩竊賊從Walnut街與Benwood街的住宅中，偷走許多珠寶與現金。鮑爾溫公園市警局指出，竊賊從後門進入，期間曾破壞監控攝像，案發時屋主不在家。5月1日的竊案也非常類似，案發地是San Gabriel River Parkway 3400號，案發時屋主同樣不在家。三名竊賊偷走大量的珠寶。

警方暫未證實以上案例是否相關聯，有線索的民眾，請致電626-960-1955與鮑爾溫公園市警局聯繫。

李女士向鮑爾溫公園市警局報警。（李女士提供）
李女士向鮑爾溫公園市警局報警。（李女士提供）

監控畫面顯示，盜賊正將財物搬到車子後備箱。（李女士提供）
監控畫面顯示，盜賊正將財物搬到車子後備箱。（李女士提供）

精華 FAQ

  • 她在7月11日晚與朋友外出，回家後發現住處被翻得一團亂，名牌包、珠寶與現金等都被偷走，總損失超過20萬美元，幾乎是她15年積蓄。

  • 監視器拍到一輛車先進入社區，3名嫌犯分工明確，2人入內行竊、1人把風，並在38分鐘內多次搬運贓物。由於車牌難辨、嫌犯全身遮掩，作案過程不易被識破。

  • 鮑爾溫公園警方證實此案存在，認為有3名嫌犯涉案，仍在追查中。當地近月另有多起入室竊盜，包括6月與5月的闖空門案件，警方尚未確認彼此是否相關。

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