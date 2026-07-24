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遏止街頭賣淫 波莫那市修法明列禁止露出身體部位

記者啟鉻／綜合報導
波莫那市長期受霍爾特大道沿線拉客與賣淫問題困擾，近年持續採取多項措施打擊相關犯罪...
波莫那市長期受霍爾特大道沿線拉客與賣淫問題困擾，近年持續採取多項措施打擊相關犯罪。(取自波莫那警局官網）

據Daily Bulletin報導，南加波莫那市（Pomona）為遏止街頭長期賣淫活動，市議會日前通過修訂公共裸體與猥褻行為條例，加強相關執法規範。

市議會20日以6票贊成、0票反對通過修正案，市議員Nora Garcia缺席未投票。新修訂的條例將強化現行規定，並對「猥褻行為」（indecency）作出更明確的法律定義，以利執法人員執法。

報導指出，波莫那市長期受霍爾特大道（Holt Avenue）沿線拉客與賣淫問題困擾，近年持續採取多項措施打擊相關犯罪。其中，近期一項重點行動是加強取締協助非法活動的旅館及汽車旅店，追究業者責任，遏止場所淪為犯罪溫床。

根據市府工作人員在會議中的簡報，波莫那警局此次與洛杉磯縣地方檢察官辦公室合作修訂條例，希望透過更清楚的法規內容，提高執法效率，進一步改善當地治安問題。由於加州第357號法案（SB 357）在2023年生效，原本警方可依「意圖從事賣淫而遊蕩」進行執法的依據遭廢除，使警方失去接觸相關人員並將其勸離現場的重要法律工具。

此外，根據現行加州刑法第314條，要認定涉及公共猥褻犯罪的門檻相當高。市府指出，檢方必須證明當事人具有以滿足性慾為目的的猥褻意圖，還必須有目擊證人因其行為感到冒犯，且願意出庭作證，才能使控罪成立，因此實務執法面臨不少困難。

根據修訂後的新條例，只要符合一般故意即可構成違法，不再要求警方必須證明當事人具有特定犯罪意圖，可望降低執法門檻，提高取締效率。

修正案其他重點包括：將原條例中籠統的「處裸體狀態（appear in a state of nudity）」改為更明確列舉禁止露出的身體部位，以避免執法認定上的模糊空間。新增有關女性乳房的具體規範，並將僅以乳貼（pasties）或膠帶（tape）遮蓋乳頭等情形納入規範，這些內容在原條例中並未明文列出。擴大違規服裝的定義，新增包括魚網（fishnet）或透明薄紗（sheer）材質製成的洋裝或服裝，以及丁字褲（G-string）、細帶內褲（thong）等衣著，都可能成為執法依據。

波莫那市長期因霍爾特大道沿線非法性交易活動頻繁而聞名，該路段多年來一直是街頭拉客、猥褻行為及賣淫活動的熱點，也是警方持續重點整治的區域。市府表示，安那罕市、舊金山等城市，也都已採用類似的公共裸體與猥褻行為管理條例，並取得一定成效。

精華 FAQ

  • 市府主要想遏止霍爾特大道沿線長期存在的拉客、街頭賣淫與猥褻行為，並透過更清楚的法規內容，讓警方更有效執法、改善當地治安。

  • 最大差別在於不再要求警方證明特定犯罪意圖，只要符合一般故意即可認定違法，並且把裸露部位與服裝類型列得更明確，減少執法模糊空間。

  • 因為SB 357生效後，警方失去以遊蕩查緝賣淫的工具，而加州刑法第314條又需高門檻舉證，實務上很難成立案件，因此市府才選擇修法補強。

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