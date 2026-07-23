警犬、特警演練 華人社區守望活動8/4登場

聖蓋博谷多個華人聚居城市將舉辦「全美社區守望相助之夜」相關活動。（National Night Out官網）

每年8月第一個星期二舉行的「全美社區守望相助之夜」（National Night Out）即將登場，聖蓋博谷多個華人 聚居城市已陸續公布活動資訊，邀居民走出家門，與警察、消防及其他公共安全人員面對面交流，透過寓教於樂的活動增進警民互動，提升社區安全意識。

全美社區守望協會（National Association of Town Watch）於1984年推出「全美社區守望相助之夜」，促進鄰里關係、強化警民合作，並提升民眾對犯罪預防及公共安全的重視。如今，全美50州、美屬領地及海外美軍基地每年都有數百萬計民眾參與，透過街區派對、音樂表演、烤肉、遊行、公共安全示範、親子活動等形式，建立鄰里連結，營造更安全、更有凝聚力的社區。

今年聖蓋博谷地區的多座城市也將舉辦相關活動，其中大多安排在8月4日晚。

蒙特利公園市將於8月4日晚6時至8時，在Barnes Park舉辦免費家庭活動。除介紹各項公共安全計畫外，現場還將安排警犬（K-9）與特警（SWAT）示範，以及交通隊卡丁車模擬體驗，讓民眾近距離了解警方工作。

阿罕布拉市同樣將於8月4日晚6時至8時，在阿罕布拉市警局舉辦年度活動，現場除可與警局人員互動外，也安排趣味活動、示範及餐飲。

天普市將結合夏季公園音樂會，於8月5日晚在Temple City Park舉辦，民眾可一邊欣賞1950、1960年代經典歌曲演出，一邊參與社區活動；羅斯密市將於8月7日在Rosemead Park舉辦「反犯罪守望相助之夜暨緊急應變博覽會」，結合防罪宣導與防災教育；亞凱迪亞市將於8月4日晚在市政廳草坪舉辦免費活動，安排經典搖滾樂團現場演出、警犬展示、兒童遊戲、警察局導覽、美食及車展等內容；聖蓋博市也將於8月4日舉辦相關活動。

更多活動資訊及各城市舉辦時間、地點，可至居住地市政府或警局官網查詢。