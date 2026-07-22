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拆包裹驚魂 3歲童遭響尾蛇咬傷 南加今年已近250咬傷案例

記者張宏／綜合報導
31--南加聖塔克拉利塔一名三歲女童在自家門前撿取亞馬遜包裹時，遭躲藏在包裹下方...
31--南加聖塔克拉利塔一名三歲女童在自家門前撿取亞馬遜包裹時，遭躲藏在包裹下方的南太平洋響尾蛇咬傷，入住兒童ICU數日。圖為加州響尾蛇示意圖。(路透)

小心！亞馬遜包裹下可能藏著毒蛇。南加聖塔克拉利塔（Santa Clarita）一戶家庭近日遭遇驚魂意外，三歲女童在自家門前拿亞馬遜包裹時，遭躲藏在包裹下的南太平洋響尾蛇咬傷，緊急送醫並入住兒童加護病房治療，幸好目前恢復情況良好。

據KTLA電視台報導，女童父親Manuel Barajas表示，事發當天，妻子告訴三歲女兒Addy，亞馬遜包裹已送達並放在前院，由於包裹是送給Addy的禮物，她興奮跑到院子裡準備拿取，沒想到一條南太平洋響尾蛇正藏身厚紙包裹下方。當Addy伸手拿起包裹時，左手立即遭響尾蛇咬傷。

Barajas表示，妻子第一時間抱著女兒趕往附近一家超市停車場，與救護車會合後，由救護人員將女兒送往醫院急救。她在第一家醫院接受首劑抗蛇毒血清治療，隨後因病情需要轉送至設有兒童加護病房的醫院，並在ICU住院兩天，期間共接受三劑抗蛇毒血清治療。

Barajas表示，「她現在恢復得很好，大約已恢復七成。左手被咬的地方仍有瘀青，但她精神很好、情緒也很好，只是不斷問，為什麼蛇要咬她。」他希望女兒的經歷能讓南加居民提高對響尾蛇的警覺，尤其家中有幼童的家庭，更應留意住家周圍環境。此外也呼籲家長事先了解哪些醫院具備完善的兒童急重症醫療資源，以便緊急狀況發生時能及時就醫。

目前，親友已為Addy一家發起GoFundMe（https://www.gofundme.com/f/help-addy-recover-after-rattlesnake-bite?cdn-cache=0）募款，希望協助支付高額醫療費，並減輕父母因照顧女兒無法工作的經濟壓力。

這起事件正值南加州響尾蛇咬傷案例增加之際。截至7月初，南加州已通報近250起響尾蛇咬傷事件，並造成三人死亡。專家指出，今年加州多地出現異常高溫，促使響尾蛇提早進入活躍期，是咬傷案例增加的重要原因之一。

不久前，一名來自俄亥俄州、赴加州探親的男子也遭響尾蛇咬傷，雖然接受多達54劑抗蛇毒血清治療，並在加護病房住院12天，才驚險保住性命。截至今年7月，他仍持續接受後續治療，尚未完全恢復。

華人徐小姐也有在南加遇蛇經歷，她說，她在Silver Lake下車時，看到地上有一個翠綠的蛇一動不動，當時以為是假蛇或者死蛇，本來好奇心作祟想去查看，後來被朋友制止離開，回頭再看蛇已不見蹤影，慶幸沒有真的去觸摸。

精華 FAQ

  • 女童在聖塔克拉利塔家門前拿取送來的亞馬遜包裹時，包裹下方躲著一條南太平洋響尾蛇，她一伸手就被咬到左手，隨即被家人緊急送醫。

  • 她先在第一家醫院接受首劑抗蛇毒血清，再轉送有兒童加護病房的醫院，住院2天期間共打了3劑血清。家屬表示她目前已恢復約7成，精神狀況良好。

  • 因為截至7月初，南加州已通報近250起響尾蛇咬傷事件，並有3人死亡，專家認為異常高溫讓響尾蛇提早活躍，民眾在住家周邊更需提高警覺。

南加 亞馬遜

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