林彥廷 任胡桃谷供水區第5選區理事

胡桃谷水區第五選區新任理事林彥廷（左二）7月20日宣誓就職。（林彥廷提供）

美國執業會計師林彥廷20日在昔日恩師監誓下，就任胡桃谷供水區第五選區（Division 5）新任理事。該供水區因一名理事（民選公職）搬家離任，林彥廷在提出申請後獲水區任命遞補任期。

胡桃谷水區第五選區新任理事林彥廷（左）20日在恩師Jack J. Barcal（背對者）監誓下就職。（林彥廷提供）

宣誓典禮特別邀請林彥廷的恩師、南加州大學 （USC）資深稅務法教授律師暨會計師Jack J. Barcal擔任監誓人，共同見證這一重要時刻，也象徵他正式肩負服務第五選區居民的責任與使命。

林彥廷表示，能夠獲得居民信任，擔任水利局理事，深感榮幸，也深知責任重大。宣誓就職不僅代表新任期的開始，更是對公共服務的承諾。未來將秉持「誠信、透明、負責、專業」的核心價值，重視公開透明、傾聽民意、理性溝通及團隊合作，善盡監督與治理職責，並發揮會計專業，協助強化財務管理、提升行政效率，推動更具透明度與永續性的公共治理。

胡桃谷水區第五選區新任理事林彥廷（右二）7月20日宣誓就職，父親林清吉（左二）等親友到場祝賀。（林彥廷提供）

他同時感謝社區各界長期以來的支持、鼓勵與信任，並表示，正因為有居民一路相伴與鼓勵，更堅定投入公共服務的初心。未來將以謙卑、務實的態度履行職責，不負居民所託，積極回應社區需求，與理事會同仁及地方各界攜手合作，共同打造安全、可靠、永續的供水環境，持續提升居民生活品質。

當天出席宣誓典禮的貴賓，包括智利駐洛杉磯總領事Francisco Javier Leal Lisbon、巴拉圭共和國駐洛杉磯總領事代表Cesar Molinas、托倫斯前市長陳光豪、鑽石吧市議員暨前市長鄧嘉猷、核桃市副市長伍立倫等。