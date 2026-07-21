同場看世界盃決賽 南加羅斯密市300華人燃激情

300名華人集結看世界盃總決賽，無限量自助餐搭配超大屏幕，大家穿著支持球隊球衣展現體育熱情。(記者張宏／攝影)

300名華人 集結看世界盃 總決賽，無限量自助餐搭配超大屏幕，大家穿著支持球隊球衣展現體育熱情。 羅斯密市 一家華人餐廳19日聚集數百名不同族裔民眾，大家一邊品嘗自助餐美食，一邊觀看總決賽，現場氣氛熱烈，中場休息還安排抽獎，讓大家度過難忘觀球體驗。

888海珍門口19日熱鬧非凡，現場準備免費世界盃球衣和帽子贈送給來就餐的民眾，且有巨幅世界盃足球海報，讓民眾可在前面合影留念。大家穿著或藍色或紅色的阿根廷和西班牙球衣，臉上塗抹著紅藍色彩，其中不少華人都是梅西的球迷，穿著其10號球衣表示支持。往日身穿服務生制服的業者們，也穿上世界盃主題T恤，現場洋溢著熱鬧的運動氣氛。

餐廳經理Lucy表示，世界盃四年一次，在美國舉辦更是久違，因此想搞點新意思，推出88美元的世界盃決賽自助餐，幾乎涵蓋餐廳提供的所有港點，如叉燒包、燒賣、蝦餃、春捲等，還有烤鴨、乳豬及炒菜，讓大家在兩個小時比賽中自由享受無限量美食和暢飲，同時和親朋一起觀看比賽，分享交流。很多餐廳常客呼朋喚友，很快集結300多人包場餐廳。未來會考慮不定期舉辦，讓大家多一些新鮮感。

巨幅的世界盃足球海報，讓民眾可在前面合影留念。(記者張宏／攝影)

華人Alex陳夫婦是這裡的常客，當天邀請親朋數十人參與。陳先生表示，他們夫婦是阿根廷球迷，因為身體原因無法到現場觀看，希望藉此機會和大家一起觀看決賽共襄盛舉。雖然最終阿根廷敗北，但是大家一起看球吶喊助威的熱情和感動是最深刻記憶。

聖蓋博華人李女士和朋友一起來餐廳看球，她表示，看球最重要是氣氛，餐廳電視牆宛如親臨其境，還有那麼多美食隨吃隨拿，好似開派對一樣，尤其兩人都是西班牙球迷，這次奪冠讓一切都物超所值。

大家一邊品嚐美食，一邊看球。(記者張宏／攝影)

88美元的世界盃決賽自助餐，幾乎涵蓋餐廳提供的所有港點如叉燒包、燒賣、蝦餃、春捲等，還有烤鴨、乳豬及炒菜。(記者張宏／攝影)