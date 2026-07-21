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超音速禁令鬆綁 洛杉磯飛紐約 有望縮至3小時

記者張宏／綜合報導
Boom Supersonic網站展示的Overture超音速客機可搭載60至8...
Boom Supersonic網站展示的Overture超音速客機可搭載60至80名乘客。(Boom Supersonic網站圖片)

洛杉磯飛紐約只要三個小時有望實現，飛機提速前先取消舊法。美國聯邦航空總署（FAA）日前提出一項新規草案，計畫取消已實施超過50年的美國本土超音速飛行禁令，改以新的噪音標準取代現行規定，允許符合條件的新一代超音速客機在美國上空飛行。

KTLA電視台報導，目前尚無任何商業航空公司宣布超音速客運服務的啟用時間，但飛機製造商描繪的藍圖顯示，美國東西岸航程可望由目前的六小時以上大幅縮短至約三小時。不過在正式投入客運服務之前，FAA仍須完成進一步法規制定、飛機認證以及航空公司營運核准等程序。

FAA此次提案將廢除自1973年實施至今的禁令。當年，由於超音速飛機突破音障時產生的「音爆」（Sonic Boom）帶來巨大噪音，在1960年代測試期間引發大量民眾投訴，部分地區甚至出現財物受損情形，因此FAA禁止民用飛機在美國陸地上空以超過音速（Mach 1）的速度飛行。

新規不再以飛行速度作為唯一限制，而是改採「性能導向」標準。FAA建議，只要航空業者能證明飛機在地面產生的音爆超壓不超過每平方英尺0.11磅，即可獲准超音速飛行。此外，航空業者還須取得FAA核准的符合性驗證方式，並依照FAA規定的飛行條件及限制執行。

這項提案源自2025年6月發布的一項行政命令，要求FAA移除阻礙超音速航空發展的法規障礙，同時建立新的噪音標準，以保障沿線社區居民不受干擾。

FAA表示，隨著航空科技及飛行技術持續進步，如今已有能力在突破音速時，大幅降低甚至避免傳統音爆對地面的影響。FAA署長Bryan Bedford表示，科技進步將消除過去令人困擾的音爆，最終可望廢除自1970年代沿用至今的美國本土超音速飛行禁令，同時將航線沿途及機場周邊居民所受到的噪音影響降到最低。

目前已有企業成功展示多項可避免音爆傳至地面的技術。其中一種稱為「馬赫截止飛行」（Mach Cutoff Operations），透過調整飛行高度、速度及利用大氣層折射效果，使衝擊波向上偏折，在抵達地面前即消散。多家公司正競相推動商業超音速客機重返市場，其中總部位於科羅拉多州的Boom Supersonic表示，旗下研發中的Overture超音速客機可搭載60至80名乘客，目前已獲得美聯航、美國航空及日本航空預訂。

不過，FAA強調，新提案並不代表超音速商業客機將立即恢復營運。該機構仍須制定永久性的起飛、降落及飛航噪音標準，完成所有認證程序後，超音速客運服務才能正式上路。FAA目前已開放公眾對此提案提出意見，徵詢期為45天，希望能於2027年年中完成最終法規制定。

精華 FAQ

  • 核心是廢除自1973年沿用至今的陸地超音速禁令，改以性能導向的噪音標準管制，只要業者證明音爆超壓符合門檻，就可申請飛行。

  • 依製造商藍圖，洛杉磯飛紐約等美國東西岸航線，未來有望從目前6小時以上縮短到約3小時，但仍需等法規、認證與營運核准完成。

  • FAA仍要制定永久性的起降與飛航噪音標準，完成飛機認證和航空公司營運核准，並開放公眾意見45天，預計2027年年中完成最終法規。

洛杉磯

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