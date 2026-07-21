酷暑天飆92℉ 巴沙迪那商家空調銅線屢遭竊

巴沙迪那Sweet Red Peach Bakery屋頂空調機組遭竊賊破壞，價值數千美元的銅線被偷走。(巴沙迪那市府)

南加州 近日氣溫居高不下，華人 聚集地巴沙迪那市卻接連發生商家屋頂空調設備銅線遭竊案件。一家開業僅一年多的烘焙店遭竊後，空調完全停擺，室內溫度一度升至華氏92度，不僅員工在酷熱環境下工作，蛋糕也因高溫融化，店家面臨約1萬5000美元維修損失。

位於S. Arroyo Parkway 319號的Sweet Red Peach Bakery，是近期受害商家之一。合夥老闆Danny Griffin表示，竊賊爬上屋頂，破壞空調機組並偷走銅線，讓他們措手不及。

根據巴沙迪那警方，竊賊日前從該店屋頂空調機組偷走價值約4000美元銅線，造成的設備損失估計高達1萬5000美元。儘管空調無法運作，Griffin與員工仍繼續營業，店內溫度一度達華氏92度。

Griffin說，他們從未想過會有人爬上屋頂破壞空調，且損壞程度嚴重到完全無法運轉。他指出，事件影響的不只是店主，員工、顧客乃至整個社區都受到波及。

高溫也衝擊店內產品與設備，蛋糕在室內融化，冰櫃及其他電器同樣受到影響。為維持營業，店家只能另外購買移動式冷氣、冰塊等物資，進一步增加經營成本。

合夥人Kenyatta Glover表示，這起事件讓她在情緒上備受打擊，過去兩天多次落淚。店家一年多前才開業，先前因伊頓野火（Eaton Fire）延後開幕，如今再遭遇銅線失竊，對仍在站穩腳步的小商家而言格外沉重。

巴沙迪那市府發言人Lisa Derderian表示，過去一周內，市內已發生多起屋頂空調機組銅線遭竊案件，每起損失達數千美元。除Sweet Red Peach Bakery，位於S. Raymond Ave. 959號的Petsadena Animal Hospital也成為近期受害者。

兩家商戶目前均持續營業，但失去空調後，不得不額外購買製冷用品。尤其近日氣溫異常炎熱，不僅造成財務負擔，也嚴重影響員工的工作環境。

市府指出，商業建築的屋頂空調設備特別容易成為目標，主要因為設備位於視線之外，許多商業建築屋頂平坦，又相對容易攀爬。為防止竊賊下手，業者應限制屋頂出入口，並固定空調與其他設備；如條件允許，可在機組外加裝重型、防破壞的鋼製護籠。

市府也建議商家將梯子上鎖並妥善收納，避免竊賊利用現場工具登上屋頂，同時安裝動態感應監視器，一旦偵測到未經允許的屋頂活動，立即向店主或房東發出警報。

Sweet Red Peach Bakery附近一家Trek自行車店同樣屢遭犯罪侵擾。店經理表示，過去七個月內，該店已三度遭竊，損失接近10萬美元。

任何掌握巴沙迪那銅線失竊案件線索者，可致電巴沙迪那警局626-744-4241。