通用原子獲稅收抵免 聖地牙哥加速推動核融合重鎮

波威通用原子（General Atomics-Poway）獲州府2000萬美元稅收抵免支持後，正加速推動核融合能源發展。（取自通用原子官網）

聖地牙哥 聯合論壇報報導，總部位聖地牙哥縣的通用原子-波威（General Atomics-Poway）獲州府2000萬美元稅收抵免支持後，正加速推動核融合能源發展，計畫利用現有園區興建全美重要的「核融合包層（Fusion Blanket）」測試設施，為未來商業核融合電廠奠定基礎，並鞏固聖地牙哥在全球核融合研發版圖的領先地位。

測試設施將設於波威通用原子的「磁體技術中心（Magnet Technologies Center）」。通用原子決定在既有設施基礎上進行改建，將磁體技術中心轉型為核融合包層測試基地。公司表示，利用現有建築、超導磁體設備及累積多年工程技術，可大幅縮短建設時程、降低成本，也能加速相關技術邁向商業化。

聖地牙哥近年已逐漸成為美國最重要的核融合研發中心之一。通用原子早在1957年便成立全美第一個核融合研究計畫，長期投入磁約束核融合技術發展。位於Torrey Pines的DIII-D國家核融合設施，由通用原子代美國能源部科學辦公室營運，擁有北美最大的Tokamak核融合裝置。

此外，通用原子也與聖地牙哥加大共同成立「核融合資料科學與數位工程中心」，運用AI等新技術，加快核融合設備設計、模擬及驗證速度。

根據聖地牙哥區域經濟發展公司2025年公布的產業發展藍圖，未來十年核融合產業可望為加州創造超過4萬個工作機會，並帶來約1250億美元的經濟產值，成為推動高科技製造與潔淨能源的重要新引擎。