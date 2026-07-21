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格蘭杜拉巨型「移民」古樹 授粉藏悲壯故事

記者啟鉻／洛杉磯報導
盤根錯節的根系則在地表形成天然拱門、樹洞與階梯般奇特景觀，展現這棵百年巨木旺盛而...
盤根錯節的根系則在地表形成天然拱門、樹洞與階梯般奇特景觀，展現這棵百年巨木旺盛而頑強生命力。雖然南加州其他地區也可見無花果樹蹤影，但鮮有規模能與媲美的。（記者啟鉻／攝影）

南加格蘭杜拉市（Glendora）的寧靜社區旁，有一處大樹公園（Big Tree Park）。園內引入注目的是一棵已有百餘年歷史的巨型古樹。它高聳參天、枝葉遮天蔽日，不僅成為當地知名活古蹟，也吸引許多遊客慕名前來觀賞。這棵樹雖來自澳洲的「外來移民」，卻有一個大家耳熟能詳的名字：無花果樹。然而，鮮少有人知道，它的授粉繁殖過程隱藏著一段令人驚嘆、甚至帶有悲壯色彩的生命故事。

根據公園資料，這棵世紀巨木為莫瑞頓灣無花果樹（Moreton Bay Fig），學名澳洲大葉榕，原產於澳洲東北部熱帶雨林及莫瑞頓灣沿岸地區。在南加州的生長歷史，可追溯至19世紀末。1880年代後期，格蘭杜拉早期居民Edgar J. Owens將其種植於自家庭院。到了1960年代中期，市府接管了這片土地與樹木，並於1970年代變為今天的大樹公園。

這棵來自澳洲的巨樹早已適應南加州氣候，歷經140多年，成為聖塔芭芭拉以南規模最大的同類樹木之一。如今樹高接近100英尺，樹冠寬廣，發達的板根與地表根系覆蓋面積超過1200平方英尺。粗壯枝幹伸向四面八方，形成壯觀的天然綠蔭。

格蘭杜拉市府多年來持續進行維護，甚至在樹冠之間架設鋼纜支撐系統，避免巨大枝條折損。盤根錯節的根系則在地表形成天然拱門、樹洞與階梯般奇特景觀，展現這棵百年巨木旺盛而頑強生命力。雖然南加州其他地區也可看到無花果樹蹤影，但鮮有規模能與媲美的。

除驚人體型，莫瑞頓灣無花果樹與一種微小昆蟲之間的特殊關係，更是大自然中令人稱奇的共生現象。

事實上，無花果樹並非真的「沒有花」。花朵隱藏在外觀看似果實的榕果內部，植物學上稱為「隱頭花序」。因此，授粉無法依靠一般昆蟲在花朵間穿梭完成，必須仰賴專屬的授粉夥伴——榕小蜂（Fig Wasp）。

當雌性榕小蜂準備產卵時，會攜帶花粉尋找尚未成熟榕果。牠必須從果實底部極為狹窄開口硬擠進去。由於通道過於狹小，雌蜂在鑽入過程中會磨斷翅膀與觸角。當成功進入榕果後，也意味著再也無法離開。在果實內部，雌蜂一邊產卵，一邊將攜帶而來的花粉散播到花朵上，完成授粉使命。產卵結束後，雌蜂便耗盡生命，溶化在果實之中。

隨後孵化出的雄蜂同樣命運短暫。牠們天生無翅膀，一生都不會離開出生的榕果。雄蜂唯一的使命是與雌蜂交配，並利用強壯的大顎咬開果壁，為下一代雌蜂開闢一條離開果實的通道。完成任務後，雄蜂很快死去。受精後的新一代雌蜂從通道飛出，在離開前沾滿成熟花粉，再飛向另一顆尚未授粉的榕果，展開下一輪生命循環。

從雌蜂折翼入果，到雄蜂終身困守果內，再到下一代雌蜂帶著花粉展翅離去，是一場歷經數千萬年演化而成的共生關係。正是在無數榕小蜂世代接力的犧牲下，無花果樹才能完成繁衍，而榕小蜂也必須依靠榕果才能延續族群。

格蘭杜拉市（Glendora）寧靜社區旁大樹公園（Big Tree Park）。...
格蘭杜拉市（Glendora）寧靜社區旁大樹公園（Big Tree Park）。引入注目的是一棵有百餘年歷史的巨型古樹。它高聳參天、枝葉遮天蔽日，不僅成為當地著名活古蹟，也吸引許多遊客慕名前來觀賞。（記者啟鉻／攝影）

精華 FAQ

  • 這棵莫瑞頓灣無花果樹約在1880年代後期由早期居民Edgar J. Owens種下，後來由市府接管，並在1970年代成為大樹公園的重要景觀。

  • 它歷經140多年仍生長旺盛，樹高接近100英尺、樹冠極大，根系覆蓋面積超過1200平方英尺，是聖塔芭芭拉以南少見的巨型無花果樹。

  • 雌性榕小蜂會帶粉鑽入狹窄榕果，過程中折斷翅膀與觸角並在果內產卵授粉；雄蜂則終生困於榕果內，交配後咬開果壁助新雌蜂離開。

移民 南加 澳洲

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