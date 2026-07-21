南加就業降溫 醫、教產業逆勢招人 一年新增逾15萬個職缺

從全加州產業來看，今年仍以醫療及教育相關服務成長最快。（取材自EDD報告）

加州 就業發展局（EDD）最新公布的6月就業報告顯示，加州失業率降至5.2%，較5月下降0.1個百分點。不過，從就業成長速度來看，南加 州就業市場持續降溫，過去一年新增就業遠低於過去10年平均水準，其中洛杉磯縣、內陸帝國增速明顯放緩，橙縣 更幾乎呈現零成長。

根據EDD數據，截至6月，加州非農就業人口約1814萬4500人，較去年同期增加10萬6900人，年增率0.6%；但較5月減少2900人，5月也減少1萬5600人，顯示近兩個月就業市場仍處於放緩態勢。

橙縣紀事報根據EDD歷年數據分析指出，南加州過去一年新增就業約3萬個至5萬個職位（依統計口徑不同），整體就業成長速度僅約為過去10年平均水平的44%，等於新增就業速度較長期平均縮減超過一半。

以各地區來看，洛杉磯縣目前約有461萬個工作機會，較去年同期增加1萬3500個，但仍比過去10年平均每年新增2萬2700個少約41%；內陸帝國新增8900個工作，也比長期平均少約73%；橙縣一年內則減少約200個工作，與過去10年平均每年增加約1萬1200個形成明顯對比。相較之下，聖地牙哥縣新增1萬5600個工作，與長期平均相近。

整體而言，南加州雖占全州約55%的就業人口，但過去一年新增就業僅占全州新增職缺約35%。

相較於南加州，北加州近年就業表現相對較佳。橙縣紀事報分析指出，北加州持續受惠於人工智慧（AI）相關投資，大量創投資金流入，帶動當地企業擴大招募。

EDD數據也顯示，加州就業市場呈現「失業率下降、就業人口同步減少」現象。6月失業人口較5月減少1萬3800人，已連續第七個月下降；然而，就業人口卻連續第六個月減少，今年上半年累計減少18萬9600人。

從全州產業來看，今年仍以醫療及教育相關服務成長最快。私人教育及健康服務一年增加15萬4700個工作，其中醫療照護與社會援助增加13萬5400個，是帶動加州新增就業主要來源；休閒與餐旅業則增加3萬6800個工作。另一方面，營建業、製造業及政府部門則持續減少就業，其中政府部門一年減少3萬2400個工作。

雖然就業成長放緩，加州整體表現仍優於全美。橙縣紀事報分析指出，美國過去一年新增約50萬6000個工作，加州新增10萬6900個，占全美新增就業約21%，而加州僅占全美約11%的就業人口。

EDD此次報告也點出部分值得關注的勞動市場趨勢。例如，16至19歲青少年失業率已升至23.7%，遠高於整體平均；另外，博士學歷勞工失業率也由今年1月的2.3%升至6月的3.9%。EDD指出，這可能與博士畢業生供給增加、高等教育終身教職有限，以及聯邦科研經費減少、研究職缺縮減等因素有關。