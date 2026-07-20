氣候議題淡出 專家：極端天氣仍在

洛杉磯加大統計與環境副教授Karen McKinnon指出，氣候變遷使熱浪更加嚴重，並加劇極端降雨與野火風險。（ZOOM會議截圖）

美國社群媒體（American Community Media）17日舉行線上簡報會，與會專家指出，儘管極端高溫、野火、洪水與乾旱日益頻繁，氣候變遷 在公共討論中的能見度卻持續下降；面對日益升高的氣候風險，各地除減少碳排放，也應從社區層級加強調適能力，讓第一線居民參與決策。

洛杉磯加大（UCLA）統計與環境副教授Karen McKinnon表示，全球多地近期遭逢破紀錄高溫，歐洲連續出現熱浪 ，美國東岸則受到高溫與高濕度夾擊，部分地區體感溫度逼近華氏118度；加拿大 野火煙霧也影響美國中西部及東岸空氣品質。

McKinnon指出，聖嬰現象屬於自然氣候現象，科學界尚未確定氣候變遷是否改變其發生模式，但如今聖嬰現象疊加在已升溫的地球之上，可能帶來更嚴重的高溫與降雨。空氣愈暖，能容納的水氣愈多，極端降雨的雨量也可能增加。她強調，幾乎每次熱浪都因氣候變遷變得更熱。高溫也會加速植被與可燃物乾燥，使野火蔓延更快、更猛烈。與10年、20年或30年前相比，現今夏季高溫及野火煙霧已不能視為正常現象。

談到與大眾的溝通，McKinnon認為，僅向民眾解釋全球平均氣溫將上升攝氏1.5度或2度，往往過於抽象；若能將氣候變遷與停電、空氣汙染、戶外活動受限及健康風險聯繫在一起，更容易讓民眾理解。降低碳排放是控制升溫的根本途徑，但經濟轉型需要時間，各地仍需同步採取降溫、增加樹蔭及改善住宅等措施。

亞太環境網絡（Asian Pacific Environmental Network）韌性項目主任Shina Robinson表示，亞裔移民與難民社區往往鄰近煉油廠、工業區及繁忙交通走廊，又可能住在隔熱不佳的老舊住宅，因而同時承受高溫、空污與野火煙霧等威脅。

她以屋崙華埠林肯康樂中心為例，該中心每天服務約1000人，提供長者活動、課後照顧、選民登記及多語言服務，預計改建為屋崙首座市立社區韌性中心。這類中心可在災害發生前後提供資訊、物資及基本服務，並成為居民互助與避難的據點。設施將增設屋頂太陽能、備用電池、空調及空氣過濾系統，並具備臨時住宿、社區廚房及冷藏藥品能力，停電、熱浪或野火期間仍能維持服務。

談到媒體與公共論述，Omega Resilience Awards資深顧問Mark Valentine表示，目前媒體不缺野火、高溫和乾旱報導，缺少的是將這些事件與氣候變遷連結，並呈現社區可採取的行動。他提醒，大型太陽能、風力或關鍵礦產開採計畫雖被視為綠色方案，仍可能傷害當地居民。推動能源轉型時，不僅要考慮採取何種方案，也須確保受影響社區擁有決策席位。