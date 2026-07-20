中國異議人士蔣品超流亡美國 成地產投資商

蔣品超近年在地產投資領域比較順利，但他依然沒有忘記推動中國民主進程，關注人權發展。（蔣品超提供）

在美國的多位中國異議人士中，蔣品超是被專業機構揭示遭谷歌 封鎖的作者（在美國版谷歌可搜尋到，但在中國不可），進而推動美國國會通過「全球網絡自由法案」。他曾參與「六四運動」被捕入獄，後經協助流亡美國。他身無分文從衣廠打工做起，到如今從事房地產投資，其中酸甜苦辣很難用語言表達。

蔣品超說，四年牢獄關押，雖然在獄中遭受嚴刑。可令他意外的是，出獄時竟受到維穩執法人員的「英雄般」款待。因為公安機關在他一人身上的維穩經費，要耗資逾百萬人民幣（約15萬美元），而且執法人員為監控他，還配備全新車輛。他說，之所以受盛宴招待，是因為他是這些維穩人員的財神爺。

當蔣品超在一家豪華酒店受到「熱情」招待時，面對滿桌大魚大肉生猛海鮮，他說自己當時有些飄飄然，懷疑到底是獲得釋放的反革命分子，還是社會光鮮人物。更誇張的是，款待後，這些維穩人員還帶著他一起去唱了卡拉OK。

好景不長，蔣品超終究是參與「六四運動」、被政府認定的「反革命分子」，他受警方監控，活動受限。失去原先的工作，沒有生活來源，他東躲西藏、隱姓埋名到一家公司打工。1997年，他在好心人幫助下流亡美國。他說，到美國後，並未立即獲得合法身分，直到過了近十年，他才靠申請政治庇護取得合法身分並能繼續留在美國工作生活。

蔣品超說，本來想借著中國維權異議人士的光環，在美國獲得各方面福利優待。然而，這一切都是想像，他不僅沒有獲得什麼福利，甚至曾落魄到身無分文的地步。他曾住在蒙特利公園市丁胖子廣場附近的家庭旅館，每天是3美元至5美元住宿費，就睡在地板上的一張席夢思床墊。他最後實在付不起住宿費，房東就將他介紹到一家製衣廠，工作是為服裝剪線頭，每天可以賺到最多10美元。這樣他不僅可以交住宿費，還逐漸攢錢買了一輛500美元的代步車。靠著代步車，他晚上到成人學校學英語，白天打工，「忍受同胞白眼、吃飯饑一頓、飽一頓是經常的事」。

2001年，蔣品超在洛杉磯華文媒體從事工商記者，並有機會進入麥當勞公司擔任當地亞洲市場開發代表，賺得在美國從商的第一桶金。進而在華人聚居區開設一家移民顧問事務所。蔣品超說，他為此接觸一些申請庇護的來自中國的維權人士，深感中國「六四運動」後持續打壓異議人士、踐踏人權方面愈加嚴重，他對申請庇護者也更加同情且積極協助他們在美生活。

在從商道路上，蔣品超曾因為誤入「老鼠會」投資騙局，遭受巨額虧損。投資房產又遭房客投訴打官司，捲入多年糾紛。多虧一位稱職專業律師為他挽回損失。後來，他成功投資聖蓋博谷一宗教設施後，事業才有起色，至今他還津津樂道：「這項投資是他至今為止各項地產投資中最明智和出色的選擇」。

蔣品超雖然近年在地產投資領域開始比較順利，但他依然沒有忘記推動中國民主進程，關注人權發展。他創辦的「六四文化傳播協會」持續運作，他創作的文學作品還在美國國會圖書館及澳大利亞國家圖書館收藏。